Що відбувається на Харківському напрямку: військовий відверто розповів про ситуацію

ЗСУ на фронті / © Associated Press

Російські війська намагаються підвести новий особовий склад і висунути його ближче до переднього краю на Харківському напрямку. Бійці Нацгвардії уважно відстежують переміщення ворога та не дозволяють йому реалізувати диверсійні плани.

Про ситуацію на ділянці фронту розповів начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади НГУ «Хартія» з позивним «Мел» в ефірі «Київ24».

За словами «Мела», обстановка в районі залишається стабільно динамічною: російська армія постійно переміщується та намагається ротаційно заводити нових військових, зокрема диверсійні групи.

«Ворог постійно здійснює свої переміщення, здійснює маневри. Весь час він намагається завести новий особовий склад і підтягнути на передній край для здійснення диверсійних заходів», — повідомив офіцер.

Українські підрозділи фіксують активність ворога та перекривають йому можливість просування до переднього краю. Контроль і спостереження посилено цілодобово.

Командування вказує, що підготовка до зимових умов розпочалася ще влітку. Особовий склад забезпечений усім необхідним для роботи на позиціях у мороз та негоду.

«Особовий склад у нас забезпечений усім необхідним, щоб не було перемерзань. І за такою погодою дійсно спостереження посилюємо, тому що ворог так само використовує погодні умови, як і ми», — наголосив «Мел».

Нагадаємо, Росія прагне з’єднати дві частини окупованих територій у районі Вовчанська та Куп’янська, щоб відрізати «куточок», який на сьогодні постачається через цілу мережу річок.