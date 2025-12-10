- Дата публикации
Что происходит на Харьковском направлении: военный откровенно рассказал о ситуации
Нацгвардейцы сообщили о динамичной ситуации под Харьковом и зафиксировали новые движения российских сил.
Российские войска пытаются подвести новый личный состав и выдвинуть его поближе к переднему краю на Харьковском направлении. Бойцы Нацгвардии внимательно отслеживают движение врага и не позволяют ему реализовать диверсионные планы.
О ситуации на участке фронта рассказал начальник штаба батальона оперативного назначения 13-й бригады НГУ «Хартия» с позывным «Мел» в эфире «Киев24».
По словам Мела, обстановка в районе остается стабильно динамичной: российская армия постоянно перемещается и пытается ротационно заводить новых военных, в частности диверсионные группы.
«Враг постоянно совершает свои перемещения, совершает маневры. Все время он пытается завести новый личный состав и подтянуть на передний край для осуществления диверсионных мер», — сообщил офицер.
Украинские подразделения фиксируют активность врага и перекрывают возможность продвижения к переднему краю. Контроль и наблюдение усилен круглосуточно.
Командование показывает, что подготовка к зимним условиям началась еще летом. Личный состав снабжен всем необходимым для работы на позициях в мороз и непогоду.
«Личный состав у нас обеспечен всем необходимым, чтобы не было перемерзаний. И за такой погодой действительно наблюдение усугубляем, потому что враг так же использует погодные условия, как и мы», — подчеркнул Мэл.
Напомним, Россия стремится соединить две части оккупированных территорий в районе Волчанска и Купянска, чтобы отрезать «уголок», который на сегодняшний день поставляется через целую сеть рек.