Чоловік цілий рік їв лише м’ясо та яйця: що сталося з його тілом (фото)

Патрік Енслі до та після дієти хижака / © YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

Реклама

Американець Патрік Енслі показав приголомшливе перетворення свого тіла, схуднувши та покращивши якість життя, після того, як цілий рік дотримувався carnivore diet — дієти хижака, ївши лише м’ясо та яйця.

Про це пише Lad Bible.

Модні дієти вже давно стали звичним явищем: інтервальне голодування та різні сокові очищення лише набирають обертів. Та з’явилася нова тенденція, яка повністю перевертає уявлення про здорове харчування, відкидаючи фрукти й овочі на користь виключно м’ясних страв. Йдеться про дієту хижака (carnivore diet). Цей стиль харчування, популяризований інфлюенсерами, передбачає повну відмову від рослинної їжі та споживання лише продуктів тваринного походження — фактично так харчуються леви, акули чи звичайний домашній кіт.

Реклама

Одним із тих, хто вирішив спробувати такий підхід, став американець Патрік Енслі. Він прагнув терміново зменшити вагу, яка сягнула 300 фунтів (близько 136 кг). Налаштувавшись на кардинальні зміни, технік із Мілфорда, штат Небраска, почав щоденно споживати стейк вагою 16 унцій (близько 450 г), фунт яловичини та шість яєць — і дотримувався цього меню цілий рік поспіль.

Рік на дієті хижака: що змінилося

Патрік регулярно публікував відеозвіти на YouTube, де демонстрував зміни. За його словами, через 10 місяців він зменшив об’єм талії на 19 дюймів (48 см), а стегон — на 12,5 дюймів (32 см), що дозволило йому перейти до на кілька розмірів менших штанів.

Розповідаючи про ефект від такого раціону, чоловік наголосив, що його самопочуття суттєво поліпшилося.

«Різниця між тим часом і зараз просто шалена. Тепер я приходжу додому і можу кидати свого дворічного сина на дивані, підкидати його, грати в машинки й поїзди — усе, що він любить — і при цьому в мене ще залишається енергія для родини», — поділився Патрік.

Реклама

Він зазначив, що почав краще спати — тепер прокидається бадьорим, а не виснаженим, і відчуває, що мислить ясніше.

«Я дуже швидко почав почуватися краще психологічно. Я знову знайшов своє призначення в житті», — зазначив чоловік.

Патрік Енслі до та після дієти хижака / © YouTube/@carnivorecouple.pat.cait

До експерименту приєдналася і його дружина Кейт, яка також перейшла на дієту хижака. У нещодавньому відео вона поділилася, що відчуває значний приплив енергії.

«Тепер я відчуваю, що маю сили працювати протягом усього дня. Я можу зробити набагато більше. Це справді велика зміна», — сказала жінка.

Реклама

Чи корисна дієта хижака насправді?

Фахівці наголошують, що такий режим харчування не варто починати без професійної консультації. Відповідно до рекомендацій британської служби здоров’я, збалансований раціон має містити щонайменше п’ять порцій фруктів і овочів, продукти з високим вмістом клітковини (картоплю, хліб, рис), молочні продукти або їхні замінники, джерела білка та ненасичені жири. Водночас, добова норма червоного чи переробленого м’яса не має перевищувати 70 г.

«Я рекомендую зосередитися на різноманітті. Регулярне вживання клітковини має безліч переваг: нормалізація роботи кишківника, зниження ризику діабету 2 типу, покращення здоров’я серцево-судинної системи та зменшення ризику деяких видів раку. Тому повне виключення клітковини з раціону є небезпечним і підвищує ризик розвитку багатьох захворювань, включно із хворобами серця та печінки», — розповіла раніше приватна дієтологиня з Dietitian Fit Ріма Піллай.

Нагадаємо, австралієць Ендрю Тейлор, чия вага перевищувала 150 кг, вирішив подолати харчову залежність, сівши на монодієту з однієї картоплі на цілий рік. В результаті експерименту чоловік схуд на 52 кг, у нього нормалізувався артеріальний тиск, зменшився рівень цукру в крові та холестерину. Тейлор урізноманітнював раціон спеціями, соусами, бататом та приймав вітамін B12, а також займався спортом.