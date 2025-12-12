ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Цікaвинки
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
2 хв

Чому слово "перчатки" — помилка: правильний варіант здивує багатьох

Чи існує слово «перчатки» в українській мові? Лінгвісти пояснили, чому воно вважається суржиком та який варіант правильний.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Чому слово "перчатки" — помилка: правильний варіант здивує багатьох

© pixabay.com

Деякі побутові речі українці часто називають неправильно — зокрема ті, що увійшли в мовлення як калька з російської. Одним з таких слів є «перчатки». Експерти пояснили, чи існує воно в українській мові та який варіант є нормативним.

Про це розповіли на ресурсі «Горох».

В українських словниках слово «перчатки» позначають як суржик. Воно є запозиченням з російської мови та не входить до літературної норми. Саме тому його використання в офіційних текстах або в публічному мовленні вважається помилковим.

Походить це слово від старослов’янського «перст», тобто «палець». У російській мові така форма збереглася, натомість в українській — ні.

Яке слово є правильним

Нормативною українською назвою є слово «рукавички». Воно утворене від слова «рука» та зафіксоване у всіх сучасних словниках. Рекомендоване для використання в офіційних документах, медіа, освіті та культурному середовищі.

Також існує менш поширений синонім — «пальчатки», утворений від «пальці». Він використовується рідше, проте має українське походження та теж вважається коректним.

У Середньовіччі рукавички були не лише частиною гардероба, а й важливим символом. Лицар, кидаючи рукавичку, викликав суперника на поєдинок, а вислів «кинути рукавичку» дійшов до наших часів як метафора виклику.

На початку ХХ століття рукавички вважали обов’язковою частиною жіночого образу. Їх виготовляли з тонкої шкіри, мережива чи коштовних тканин, підбирали до вбрання та носили навіть у приміщенні.

Хоча слово «рукавички» може звучати як зменшена форма від «рукавиці», ці два поняття різні. Рукавиці — це теплі вироби без розділення для кожного пальця, тоді як рукавички мають окремі відділення для всіх пальців.

Нагадаємо, в Україні зростає інтерес до чистої української мови, однак у повсякденному мовленні досі поширені суржикові варіанти.

Лінгвісти нагадують, що правильно говорити тістечко замість «пірожене», цукерки замість «канфєти», морозиво замість «морожене», льодяник замість «лєденєц» та пластівці замість «хлоп’я». Фахівці підкреслюють: грамотна мова є важливою частиною української самоідентичності.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie