Що покласти в переноску для кота, щоб він не боявся візиту до ветеринара

Щоб кіт не стресував у переносці

Всім власникам, напевно, знайома ситуація, коли кіт стресує під час походу до ветеринара. Варто лише покласти його у переноску….

Тварина часто чинить опір, ховається і сприймає переноску як загрозливу пастку, що ускладнює транспортування. Зоопсихологи зазначають, що страх тварини посилюється через обмежений простір переноски, незвичні запахи та асоціацію цього предмета виключно з неприємними подіями. В той же час діляться простим, але ефективним способом зменшення тривоги.

Що покласти в переноску, щоб кіт не боявся візиту до ветеринара

Існує надзвичайно простий спосіб допомогти тварині розслабитися під час поїздкивете. Всередину переноски ветеринари рекомендують свіжі, ароматні трави. Найкраще для цього підходять меліса або м’ята.

Їхній природний запах має м’який седативний ефект, діючи заспокійливо на котячу нервову систему. Ці рослини відомі завдяки своїм розслаблюючим властивостям і не шкодять коту, створюючи при цьому відчуття більш звичного та безпечного середовища. Наукові дослідження показують, що заспокійлива дія м’яти та меліси пов’язана з вмістом у них терпенів (наприклад, цитронелолу), які впливають на котячу поведінку, схоже до валеріани, але у значно м’якшій формі.

Критично важливо використовувати саме свіже листя рослин, а не концентровані ефірні олії. Олії можуть бути надто насиченими, подразнювати дихальні шляхи кота і викликати протилежний ефект — додаткове занепокоєння.

Як привчити кота до переноски

Одного лише використання трав недостатньо, кота потрібно привчити до перпеноски заздалегідь.

Необхідно залишити переноску відкритою і доступною для кота у його звичному житловому просторі. Тварина повинна сприймати її як частину території, де немає небезпеки.

Ветеринари категорично наголошують: ніколи не можна насильно поміщати кота в переноску. Краще дати тварині час: вона сама дослідить і звикне до нового запаху трав або феромонів.

Зоопсихологи також рекомендують використовувати спреї з синтетичними котячими феромонами (наприклад, feliway). Ці спреї імітують природні лицьові феромони кота, які він виділяє, коли почувається у безпеці. Фахівці радять обробити внутрішню поверхню переноски спреєм приблизно за 15 хвилин до виходу, що створює потужний сигнал спокою.

Меліса, м’ята та феромони є безпечними для котів, не викликають звикання і не впливають на апетит. Цей простий лайфхак помітно полегшує дорогу до лікаря як для тварини, так і для власника. Пам’ятайте, що ці засоби є лише частиною підготовки; увага, ласкавий тон та спокій господаря відіграють не менш важливу роль у зниженні котячого стресу.