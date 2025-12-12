Стоїть закинутим вже 30 років: моторошна історія особняка, який ніхто не наважується купити

Старовинний особняк стоїть занедбаним понад 30 років

Цей будинок міг би стати окрасою будь-якого журналу про нерухомість: 400-річна цегляна кладка, 17 століття, чотири спальні, басейн і величезний гараж на п’ять авто. Але замість нових власників тут хазяйнує лише природа. Плющ «душить» стіни, дах обвалився, а вікна зяють пустотою.

Про історію маєьек Ivy Farm Manor, який місцеві називають «Будинком доктора», пише The Sun.

Фатальна помилка психіатра

Власником маєтку був шанований психіатр, доктор Ніл Сільвестр. Його кар’єру і життя в цьому будинку перекреслили події весни 1991 року.

У березні того року поліція затримала 24-річну Керол Енн Барратт, яка погрожувала ножем дівчинці в торговому центрі. Жінку примусово госпіталізували до психіатричної лікарні під нагляд доктора Сільвестра.

Однак 14 квітня, лише через два тижні після затримання, лікар несподівано вирішив виписати пацієнтку, попри те, що сам визнавав її «небезпечною». Він сподівався, що поліція зможе контролювати її на волі.

Це рішення стало катастрофічним. Через два дні після виписки Керол повернулася до того ж торгового центру і смертельно поранила ножем 11-річну школярку Емму Броді, яка просто ходила магазинами зі своєю сестрою.

Втеча і забуття

Розслідування визнало дії лікаря «серйозною помилкою клінічного судження». Хоча він продовжував практику ще кілька років, жити в Ivy Farm Manor він більше не міг. У 1991 році Сільвестр покинув маєток, і відтоді будинок «застиг у часі».

Місцеві жителі оминають це місце, а сама будівля повільно руйнується. Урбан-дослідники, які наважувалися зайти всередину, описують будинок як моторошну «капсулу часу». Серед сміття та уламків досі валяються стоси старих психіатричних журналів, запчастини до рідкісних автомобілів та речі з 1970-х років.

Шанс на нове життя?

Сьогодні руїни маєтку разом із 3,5 акрами землі виставили на продаж за 395 000 фунтів стерлінгів (близько 500 тисяч доларів). Для британського ринку нерухомості це смішна ціна за такий об’єкт.

Оскільки будинок не є пам’яткою архітектури, новий власник може його знести і побудувати щось нове. Проте, чи знайдеться сміливець, готовий жити на місці, просякнутому такою важкою історією, залишається питанням.

