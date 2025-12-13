ТСН у соціальних мережах

Помер Степан Гіга: команда артиста підтвердила смерть і звернулася до шанувальників

Представники зірки зробили офіційну заяву.

Валерія Гажала
Степан Гіга

Степан Гіга / © instagram.com/dzidzio

12 грудня у Мережі ширилася інформація про смерть Степана Гіги у лікарні Львова.

Того ж дня ввечері команда артиста офіційно підтвердила чутки — 66-річний виконавець помер. Не вдаючись у подробиці, представники Гіги висловили свою скорботу та згадали великий спадок маестро, який він залишив по собі.

«Сьогодні (12 грудня — прим. ред.) наше серце зупинилося разом із серцем Степана Гіги. Пішов з життя Великий Артист, Людина з неймовірною душею, чиї пісні стали частиною історії та пам’яті для мільйонів», — йдеться у заяві на офіційній сторінці Степана Гіги в Instagram.

Офіційна заява про смерть Степана Гіги / © instagram.com/stepan.giga_official

Офіційна заява про смерть Степана Гіги / © instagram.com/stepan.giga_official

Водночас команда покійного співака звернулася до його відданих згорьованих шанувальників. Зазначається, що інформація про прощання зі Степаном Петровичем буде оприлюднена згодом. А поки ж у заяві подякували за щире захоплення творчістю й любов до талановитого виконавця.

«Висловлюємо щиру подяку всім прихильникам за вашу любов, підтримку та теплі слова, які ви дарували Степану Петровичу впродовж багатьох років. Ваша любов була для нього безмежно важливою. Вічна пам’ять», — розчулили представники зірки.

До слова, перед тим, як піти у засвіти Степан Гіга переніс серйозну операцію у листопаді та тривалий час перебував у важкому стані. Подейкували, що співакові ампутували ногу та він впав у кому. Проте тоді команда 66-річної зірки закликала «менше вірити чуткам» і наполягала чекати на офіційну інформацію.

Нагадаємо, зірки українського шоубізу вже відреагували на втрату Степана Гіги зворушливими фото та історіями.

