Світ
465
1 хв

"Він не зупиниться": Мерц порівняв Путіна з Гітлером

Мерц попередив, що Путін не зупиниться в Україні, провівши паралель з подіями 1938 року.

Дмитро Гулійчук
Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц / © скриншот з відео

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв російського диктатора Путіна з Гітлером.

Про це передає Clash Report.

Мерц нагадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, яка дозволила Нацистській Німеччині отримати Судетську область Чехословаччини, населену переважно німцями, в обмін на обіцянку миру. Домовленість Німеччина порушила всього через пів року і окупувала всю Чехословаччину, а далі — розв’язала Другу світову.

«Це російська агресивна війна проти України — і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться», — наголосив канцлер Німеччини.

Раніше Німеччина звинуватила Росію у дезінформації, кібератаках перед виборами та викликала російського посла.

465
