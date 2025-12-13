- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 465
- Час на прочитання
- 1 хв
"Він не зупиниться": Мерц порівняв Путіна з Гітлером
Мерц попередив, що Путін не зупиниться в Україні, провівши паралель з подіями 1938 року.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц порівняв російського диктатора Путіна з Гітлером.
Про це передає Clash Report.
Мерц нагадав про наслідки Мюнхенської угоди 1938 року, яка дозволила Нацистській Німеччині отримати Судетську область Чехословаччини, населену переважно німцями, в обмін на обіцянку миру. Домовленість Німеччина порушила всього через пів року і окупувала всю Чехословаччину, а далі — розв’язала Другу світову.
«Це російська агресивна війна проти України — і проти Європи. І якщо Україна впаде, вона не зупиниться. Так само як і в 1938 році Судетської області було недостатньо. Путін не зупиниться», — наголосив канцлер Німеччини.
Раніше Німеччина звинуватила Росію у дезінформації, кібератаках перед виборами та викликала російського посла.