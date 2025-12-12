ТСН у соціальних мережах

Святослав Вакарчук повністю показав підрослих сина та доньку і розчулив зверненням до них

Артист виховує 4-річного Івана та 3-річну Соломію.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук повністю показав своїх помітно підрослих дітей.

Виконавець привідкрив завісу особистого життя, яке зазвичай ретельно приховує, в документальному фільмі "Океан Ельзи: Спостереження Шторму". Саме там артист вперше повністю показав дітей. Нині Святослав Вакарчук продовжує ділитися кадрами з 4-річним Іваном та 3-річною Соломією.

Зокрема, в Instagram у співака з'явився короткий ролик. На відео виконавець розмовляв із сином та донькою. Вочевидь, артист був далеко від дітей, адже він зворушливо обіцяв їм незабаром повернутися.

Син та донька Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Син та донька Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Ваню, я тебе дуже люблю. І тебе, і Соломійку. Тільки-но тато зможе, тато вже скоро до вас приїде. Я вас обіймаю, цілую. Гарно там будьте, слухайтеся чемно Олю, маму. Все, побачимося скоро", - промовив виконавець.

Зазначимо, Святослав Вакарчук виховує двох дітей. У червні 2021 року в артиста народився син, а 2022-го – донька. Мати дітлахів – Євгенія Яцута, з якою лідер гурту "Океан Ельзи" перебуває в стосунках.

Нагадаємо, нещодавно артист EL Кравчук поділився архівним фото зі Святославом Вакарчуком з молодості. На знімку виконавців просто не впізнати.

