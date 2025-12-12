Святослав Вакарчук полностью показал подросших сына и дочь и растрогал обращением к ним

Святослав Вакарчук / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

Солист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук полностью показал своих заметно подросших детей.

Исполнитель приоткрыл занавес личной жизни, которую обычно тщательно скрывает, в документальном фильме "Океан Эльзы: Наблюдение Шторма". Именно там артист впервые полностью показал детей. Сейчас Святослав Вакарчук продолжает делиться кадрами с 4-летним Иваном и 3-летней Соломией.

В частности, в Instagram у певца появился короткий ролик. На видео исполнитель разговаривал с сыном и дочкой. Очевидно, артист был далеко от детей, ведь он трогательно обещал им вскоре вернуться.

Сын и дочь Святослава Вакарчука / © instagram.com/sviatoslav.vakarchuk

"Ваня, я тебя очень люблю. И тебя, и Соломию. Только папа сможет, папа уже скоро к вам приедет. Я вас обнимаю, целую. Хорошо там будьте, слушайтесь вежливо Олю, маму. Все, увидимся скоро", - произнес исполнитель.

Отметим, Святослав Вакарчук воспитывает двоих детей. В июне 2021 года у артиста родился сын, а в 2022-м - дочь. Мать детей - Евгения Яцута, с которой лидер группы "Океан Эльзы" находится в отношениях.

