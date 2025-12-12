- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 3585
- Время на прочтение
- 2 мин
Отключение света 13 декабря: актуальные графики для всех областей
ДТЭК анонсировал графики почасовых отключений света на субботу, 13 декабря, для столицы и всех регионов Украины.
Во всех регионах Украины в субботу, 13 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.
График отключения света в Киеве
График отключения света в Киевской области
График отключения света в Одесской области
График отключения света в Запорожской области
График отключения света в Запорожской области и 13 декабря:
1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00
1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00
2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00
2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00, 22:30 — 24:00
3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 21:30
3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00
6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30
6.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00
График отключения света в Полтавской области
График отключения света в Харьковской области
График отключения света в Харьковской области 13 декабря:
1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00
2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00
3.1 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
3.2 00:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00
4.1 00:00-08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00
4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00
5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30
5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30
6.1 00:00-07:00; 14:00-17:30
6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30
График отключения света в Днепропетровской области
График отключения света в Кировоградской области
График отключения света в Кировоградской области 13 декабря:
Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-19, 22-24
Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18, 20-21
Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22
Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
Очередь 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
График отключения света в Сумской области
График отключения света в Житомирской области.
График отключения света в Черкасской области
График отключения света в Черкасской области 13 декабря:
1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00
2.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
4.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00
4.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00
5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00
5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00
6.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00
6.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
График отключения света в Хмельницкой области
График отключения света в Волынской области
График отключения света в Тернопольской области
График отключения света в Ивано-Франковской области
График отключения света во Львовской области
График отключения света в Ровенской области
Графики отключений в Винницкой области
По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.
Напомним, РФ пытается уничтожить энергетику Украины. Последние атаки 12 декабря лишь усугубили кризис в энергосистеме, особенно в прифронтовых регионах. Эксперты прогнозируют, что отключение света зимой в Украине будет продолжаться дольше.