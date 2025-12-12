Отключение света 13 декабря: актуальные графики для всех областей

Отключение света в Украине в субботу, 13 декабря

Во всех регионах Украины в субботу, 13 декабря, будут действовать графики почасовых отключений света. Причина введения ограничений — последствия предыдущих российских массированных ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

Об этом сообщают региональные облэнерго и ДТЭК.

График отключения света в Киеве

График отключения света в столице 13 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Киевской области

График отключения света на Киевщине 13 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Одесской области

График отключения света в Одесской области 13 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Запорожской области

График отключения света в Запорожской области и 13 декабря:

1.1: 00:00 — 05:00, 18:00 — 23:00

1.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00

2.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00

2.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 14:00 — 19:00, 22:30 — 24:00

3.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 21:30

3.2: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

4.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

4.2: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

5.1: 00:00 — 05:00, 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

5.2: 09:00 — 14:00, 18:00 — 23:00

6.1: 00:00 — 00:30, 04:30 — 09:30, 13:30 — 18:30

6.2: 00:00 — 00:30, 13:30 — 18:30, 22:30 — 24:00

График отключения света в Полтавской области

График отключения света на Полтавщине 13 декабря

График отключения света в Харьковской области

График отключения света в Харьковской области 13 декабря:

1.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

1.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 14:00-21:00

2.1 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 00:00-03:30; 07:00-10:30; 17:30-21:00

3.1 00:00-03:30; 07:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

3.2 00:00-08:00; 10:30-14:00; 21:00-24:00

4.1 00:00-08:00; 10:30-14:00; 17:30-24:00

4.2 03:30-07:00; 08:00-14:00; 17:30-19:00; 21:00-24:00

5.1 03:30-07:00; 14:00-17:30

5.2 03:30-07:00; 14:00-17:30

6.1 00:00-07:00; 14:00-17:30

6.2 00:00-07:00; 10:30-17:30

График отключения света в Днепропетровской области

График отключения света в Днепропетровской области 13 декабря

График отключения света в Днепропетровской области 13 декабря / © ДТЕК

График отключения света в Кировоградской области

График отключения света в Кировоградской области 13 декабря:

Очередь 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 1.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-19, 22-24

Очередь 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

Очередь 3.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Очередь 4.1: 00-02, 04-06, 12-14, 16-18, 20-21

Очередь 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 16-18, 20-22

Очередь 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18

Очередь 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Очередь 6.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

График отключения света в Сумской области

График отключения света на Сумщине 13 декабря

График отключения света в Житомирской области.

График отключения света Житомирской области 13 декабря

График отключения света в Черкасской области

График отключения света в Черкасской области 13 декабря:

1.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

1.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 22:00

2.1 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

3.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

3.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00

4.1 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

4.2 02:00 — 04:00, 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 18:00-20:00

5.1 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00, 22:00 — 24:00

5.2 04:00 — 06:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 19:00

6.1 02:00 — 04:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 22:00

6.2 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00

График отключения света в Хмельницкой области

График отключения света в Хмельницкой области 13 декабря

График отключения света в Волынской области

График отключения света на Волыни 13 декабря

График отключения света на Волыни 13 декабря

График отключения света в Тернопольской области

График отключения света на Тернопольщине 13 декабря

График отключения света в Ивано-Франковской области

График отключения света на Прикарпатье 13 декабря

График отключения света во Львовской области

График отключения света на Львовщине 13 декабря

График отключения света в Ровенской области

График отключения света на Ровенщине 13 декабря

Графики отключений в Винницкой области

По данным АО «Винницаоблэнерго», найти запланированные графики отключений можно на официальном сайте с помощью поиска по адресу. В разделе «График почасовых отключений» опубликованы ориентировочные графики на неделю по всем очередям.

Напомним, РФ пытается уничтожить энергетику Украины. Последние атаки 12 декабря лишь усугубили кризис в энергосистеме, особенно в прифронтовых регионах. Эксперты прогнозируют, что отключение света зимой в Украине будет продолжаться дольше.