Смертельная привычка: почему нельзя хрустеть шеей и как это может привести к инсульту

Боль в шее / © pexels.com

Реклама

Шейный отдел позвоночника — одна из самых уязвимых зон человеческого организма. Несмотря на то, что шея является самой подвижной частью позвоночника, она состоит из очень мелких и слабых позвонков. Мышечный корсет здесь также не столь мощный, как в спине, хотя нагрузка на него колоссальная.

Об этом пишет Radio Club.

Постоянный «хруст» приводит к стиранию суставов, но это не самое страшное. Главная опасность кроется внутри позвоночного столба.

Реклама

Через шейные позвонки проходят жизненно важные артерии и вены, которые транспортируют кислород в головной мозг. Резкий рывок головой может повредить или разорвать эти сосуды.

Также механическое воздействие может спровоцировать появление межпозвонковой грыжи. Как следствие кровеносные сосуды зажимаются, мозг недополучает кислород. Это вызывает сильную головную боль, головокружение и даже расстройства речи.

Существует реальный риск сломать позвонок. Незначительные переломы лечатся ношением специального бандажа (воротник Шанца) в течение 6–8 недель. В сложных случаях пациенту предстоит операция и месяцы в жестком гипсе.

Врачи приводят пример из медицинской практики в США. Пациент обратился в больницу после попытки хрустнуть шеей. Сразу после звука треска он почувствовал онемение в теле и потерял способность ходить.

Реклама

Обследование показало, что резкое движение привело к разрыву сосуда в шейном отделе, что спровоцировало инсульт. Это подтверждает, что анатомическое строение шеи не рассчитано на агрессивные манипуляции.

Как безопасно спастись от боли

Если шея болит, обычно советуют массаж. Однако врачи предостерегают: не позволяйте массажистам или мануальным терапевтам резко крутить вашу голову. Непрофессиональные действия могут нанести непоправимый ущерб.

Чтобы избавиться от скованности и спазмов, мышцы нужно сделать эластичными. Безопасный метод — самомассаж.

Возьмите обычный теннисный мячик. Лягте на пол (или прислонитесь к стене, чтобы уменьшить давление) так, чтобы мяч оказался между лопаткой и позвоночником. Однако не кладите мяч на сам позвоночник. Нажимая тяжестью тела, медленно перекатывайте мячик вверх-вниз. Повторите процедуру по обе стороны позвоночника.

Раньше специалисты рассказали, когда следует прекращать есть перед сном. По словам экспертов, именно этот прием пищи оказывает непосредственное влияние на качество ночного отдыха, уровень сахара в крови и даже вес.