В Карпатах объявили первый уровень угрозы из-за погодных условий: как долго будет сохраняться опасность
Хотя уровень опасности объявлен низким, есть нюанс: именно в таких условиях лыжники часто теряют бдительность и провоцируют схождение лавин на крутых склонах.
В ближайшие дни, со 2 по 4 января, в горах будет сохраняться угроза схождения снега. Из-за опасности особо внимательными при планировании маршрутов просят быть любителей экстремального катания и пеших походов.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.
Спасатели Закарпатья обратились к туристам с предупреждением о снеголавинной опасности. ГСЧС призывает отдыхающих в горах не терять бдительности. Несмотря на то, что общий уровень угрозы оценивается как умеренный, на отдельных участках ситуация может оказаться опасной.
Где и когда опасно
По данным Гидрометцентра Украины, предупреждение действует в течение 2-4 января. Основная зона риска – высокогорье восточной части Закарпатской области.
Официально объявлен I уровень снеголавинной опасности (низкий).
В чем коварность
Спасатели объясняют: низкий уровень опасности не означает полного отсутствия угрозы.
На крутых склонах возможно схождение лавин средней мощности. Главным фактором риска становится дополнительная нагрузка.
Это означает, что снежная масса может сорваться из-за:
активного движения туристических групп;
катания лыжников или сноубордистов вне трасс;
работы техники на склонах
«Если вы собираетесь в поход, учтите эту информацию при планировании маршрутов. Будьте осторожны!» — отмечают в ГСЧС.
Напомним, в выходные, 3–4 января, в Украине ожидаются температурные колебания. В некоторых регионах страны пройдет мокрый снег, ожидаются морозы и сильный ветер.