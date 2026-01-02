ТСН в социальных сетях

Украина
97
1 мин

В Карпатах объявили первый уровень угрозы из-за погодных условий: как долго будет сохраняться опасность

Хотя уровень опасности объявлен низким, есть нюанс: именно в таких условиях лыжники часто теряют бдительность и провоцируют схождение лавин на крутых склонах.

Ирина Игнатова
Лавина в Карпатах

В ближайшие дни в Карпатах повышен риск схождения снежных лавин / © Facebook / Vasyl Fitsak

В ближайшие дни, со 2 по 4 января, в горах будет сохраняться угроза схождения снега. Из-за опасности особо внимательными при планировании маршрутов просят быть любителей экстремального катания и пеших походов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

Спасатели Закарпатья обратились к туристам с предупреждением о снеголавинной опасности. ГСЧС призывает отдыхающих в горах не терять бдительности. Несмотря на то, что общий уровень угрозы оценивается как умеренный, на отдельных участках ситуация может оказаться опасной.

Где и когда опасно

По данным Гидрометцентра Украины, предупреждение действует в течение 2-4 января. Основная зона риска – высокогорье восточной части Закарпатской области.

Официально объявлен I уровень снеголавинной опасности (низкий).

В чем коварность

Спасатели объясняют: низкий уровень опасности не означает полного отсутствия угрозы.

На крутых склонах возможно схождение лавин средней мощности. Главным фактором риска становится дополнительная нагрузка.

Это означает, что снежная масса может сорваться из-за:

  • активного движения туристических групп;

  • катания лыжников или сноубордистов вне трасс;

  • работы техники на склонах

«Если вы собираетесь в поход, учтите эту информацию при планировании маршрутов. Будьте осторожны!» — отмечают в ГСЧС.

Напомним, в выходные, 3–4 января, в Украине ожидаются температурные колебания. В некоторых регионах страны пройдет мокрый снег, ожидаются морозы и сильный ветер.

97
