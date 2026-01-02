У Карпатах оголосили перший рівень загрози через погодні умови: як довго зберігатиметься небезпека

Найближчими днями у Карпатах є підвищений ризик сходження снігових лавин / © Facebook / Vasyl Fitsak

Найближчими днями, з 2 по 4 січня, у горах зберігатиметься загроза сходження снігу. Через небезпеку, особливу увагу під час планування маршрутів просять проявити любителів екстремального катання та піших походів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Telegram.

Рятувальники Закарпаття звернулися до туристів із попередженням про сніголавинну небезпеку. ДСНС закликає відпочивальників у горах не втрачати пильності. Попри те, що загальний рівень загрози оцінюється як помірний, на окремих ділянках ситуація може бути небезпечною.

Де і коли небезпечно

За даними Гідрометцентру України, попередження діє протягом 2–4 січня. Основна зона ризику — високогір’я східної частини Закарпатської області.

Офіційно оголошено I рівень сніголавинної небезпеки (низький).

У чому підступ

Рятувальники пояснюють: низький рівень небезпеки не означає повну відсутність загрози.

На крутих схилах можливе сходження лавин середньої потужності. Головним фактором ризику стає додаткове навантаження.

Це означає, що снігова маса може зірватися через:

активний рух туристичних груп;

катання лижників або сноубордистів поза трасами;

роботу техніки на схилах.

«Якщо ви збираєтеся у похід — врахуйте цю інформацію під час планування маршрутів. Будьте обережні!» — наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, вихідними, 3–4 січня, в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг, очікуються морози та сильний вітер.