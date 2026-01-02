ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

У Карпатах оголосили перший рівень загрози через погодні умови: як довго зберігатиметься небезпека

Хоча рівень небезпеки оголошено низьким, є нюанс: саме в таких умовах лижники часто втрачають пильність і провокують сходження лавин на крутих схилах.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Лавина в Карпатах

Найближчими днями у Карпатах є підвищений ризик сходження снігових лавин / © Facebook / Vasyl Fitsak

Найближчими днями, з 2 по 4 січня, у горах зберігатиметься загроза сходження снігу. Через небезпеку, особливу увагу під час планування маршрутів просять проявити любителів екстремального катання та піших походів.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Telegram.

Рятувальники Закарпаття звернулися до туристів із попередженням про сніголавинну небезпеку. ДСНС закликає відпочивальників у горах не втрачати пильності. Попри те, що загальний рівень загрози оцінюється як помірний, на окремих ділянках ситуація може бути небезпечною.

Де і коли небезпечно

За даними Гідрометцентру України, попередження діє протягом 2–4 січня. Основна зона ризику — високогір’я східної частини Закарпатської області.

Офіційно оголошено I рівень сніголавинної небезпеки (низький).

У чому підступ

Рятувальники пояснюють: низький рівень небезпеки не означає повну відсутність загрози.

На крутих схилах можливе сходження лавин середньої потужності. Головним фактором ризику стає додаткове навантаження.

Це означає, що снігова маса може зірватися через:

  • активний рух туристичних груп;

  • катання лижників або сноубордистів поза трасами;

  • роботу техніки на схилах.

«Якщо ви збираєтеся у похід — врахуйте цю інформацію під час планування маршрутів. Будьте обережні!» — наголошують у ДСНС.

Нагадаємо, вихідними, 3–4 січня, в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг, очікуються морози та сильний вітер.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie