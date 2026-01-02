- Дата публікації
У Карпатах оголосили перший рівень загрози через погодні умови: як довго зберігатиметься небезпека
Хоча рівень небезпеки оголошено низьким, є нюанс: саме в таких умовах лижники часто втрачають пильність і провокують сходження лавин на крутих схилах.
Найближчими днями, з 2 по 4 січня, у горах зберігатиметься загроза сходження снігу. Через небезпеку, особливу увагу під час планування маршрутів просять проявити любителів екстремального катання та піших походів.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України в Telegram.
Рятувальники Закарпаття звернулися до туристів із попередженням про сніголавинну небезпеку. ДСНС закликає відпочивальників у горах не втрачати пильності. Попри те, що загальний рівень загрози оцінюється як помірний, на окремих ділянках ситуація може бути небезпечною.
Де і коли небезпечно
За даними Гідрометцентру України, попередження діє протягом 2–4 січня. Основна зона ризику — високогір’я східної частини Закарпатської області.
Офіційно оголошено I рівень сніголавинної небезпеки (низький).
У чому підступ
Рятувальники пояснюють: низький рівень небезпеки не означає повну відсутність загрози.
На крутих схилах можливе сходження лавин середньої потужності. Головним фактором ризику стає додаткове навантаження.
Це означає, що снігова маса може зірватися через:
активний рух туристичних груп;
катання лижників або сноубордистів поза трасами;
роботу техніки на схилах.
«Якщо ви збираєтеся у похід — врахуйте цю інформацію під час планування маршрутів. Будьте обережні!» — наголошують у ДСНС.
Нагадаємо, вихідними, 3–4 січня, в Україні очікуються температурні коливання. У деяких регіонах країни йтиме мокрий сніг, очікуються морози та сильний вітер.