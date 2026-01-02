Трагедия в новогоднюю ночь на элитном курорте Швейцарии: что известно о погибших и есть ли среди них украинцы

В Швейцарии произошел пожар / © Associated Press

Новогодняя ночь на элитном горнолыжном курорте Кран-Монтана превратилась в одну из самых страшных трагедий в истории Швейцарии. В результате пожара в популярном баре погибли около 40 человек, более сотни — в больницах с тяжелыми ожогами. Украинское посольство сейчас выясняет, были ли среди жертв наши соотечественники.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Оксаны Ткаченко.

ДНК-тесты и недели ожиданий: идентификация жертв

По состоянию на 2 января точной информации о личности погибших нет. Тела настолько повреждены огнем, что опознать их визуально невозможно. По словам экспертов, идентификация через ДНК-тесты может длиться недели.

Большинство погибших — молодежь в возрасте от 15 до 25 лет. Известно, что среди них есть иностранцы, в частности граждане Франции и Италии. Посольство Украины в Швейцарии находится на постоянной связи с местными властями, чтобы проверить наличие украинцев в списках пострадавших.

«Мы выбивали окна ногами»: свидетельства выживших

Те, кому удалось выбраться из бара «Льо Констеласьон», описывают события как ночной кошмар. Празднование до отказа заполненного заведения обернулось паникой за считанные минуты.

«Мы кричали: 'Пожар! ', а люди думали, что это шутка. А потом — облако черного дыма, мы не могли дышать», — вспоминает очевидец Натан.

Парень рассказывает, что путь к выходу заблокировала толпа из-за слишком узкой двери. Ему удалось выбить окно ногой, через которое он начал вытаскивать других. Другой свидетель, Аксель, описывает настоящий беспорядок: люди перепрыгивали через головы других, пытаясь прорваться сквозь огонь и дым.

Состояние пострадавших и медицинская помощь

Более 115 человек госпитализированы. Многие из них имеют ожоги третьей степени и поражения дыхательных путей. Местные больницы переполнены, поэтому самых тяжелых пациентов эвакуируют вертолетами в специализированные центры Франции. Врачи борются за каждую жизнь, оставляя многих пострадавших на искусственной вентиляции легких.

Причины трагедии

Пожар вспыхнул в 01:30 ночи. Деревянное здание бара и его кровля вспыхнули мгновенно. Следствие рассматривает несколько версий:

Использование фейерверков или бенгальских огней в помещении.

Свечи, которые традиционно выносили вместе с напитками для шоу.

Неисправность электропроводки.

Швейцария в трауре

В стране объявлен 5-дневный траур. Президент Швейцарии Ги Пармелин отменил новогоднее обращение, назвав события в Кран-Монтане одной из самых трагических страниц истории страны. К месту трагедии люди безостановочно несут цветы и свечи.

