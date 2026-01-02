Баба Ванга назвала точную дату конца света

Баба Ванга описала сценарий гибели человечества и всей Вселенной / © Pixabay

Баба Ванга, известная как «Нострадамус Балкан», предсказала окончательную гибель человечества в 5079 году, когда космическое событие «невероятных» масштабов приведет к полному уничтожению Вселенной.

Об этом пишет Daily Mail.

Хотя слепая болгарская провидица не оставила письменных записей о своих предсказаниях, но ее прогнозы о будущем опубликовали племянница Красимира Стоянова и другие последователи, которые документировали видения Бабы Ванги уже после ее смерти.

Согласно якобы пророчествам Бабы Ванги, путь человечества к своему окончательному концу начнется далеко за пределами Земли.

Говорят, что к 3005 году человечество расширит свои границы в космосе до такой степени, что на Марсе вспыхнет война — конфликт будет настолько серьезен, что изменит траектории планет.

Всего через пять лет, в 3010 году, считается, что комета или астероид столкнутся с Луной, выбросив обломки на орбиту и образовав видимое кольцо вокруг Земли, резко изменив ночное небо планеты.

К 3797 году, как говорят, вся жизнь на Земле исчезнет, заставляя человечество выживать, создавая колонии на новой планете в другом месте космоса.

Однако это выживание будет иметь высокую цену. Между 3803 и 3805 годами, по прогнозам Бабы Ванги, дефицит ресурсов повлечет за собой разрушительные войны среди оставшегося населения, уничтожая более половины человечества и толкая цивилизацию к краху.

Примерно с 3815 по 3878 год человечество регрессирует к племенным обществам, живя разрозненными группами, пока не появится новый пророк, который восстановит моральный порядок. Говорят, что эта фигура основала могущественную церковь, которая не только распространит религиозные учения, но и возродит забытые научные знания, закладывая основу для медленного восстановления.

В начале 4300-х годов цивилизация вступит в новый золотой век. Будут расти новые города, ускоряться научные прорывы, и человечеству удастся вылечить все известные болезни.

Достижения в генетике и нейронауке позволят людям значительно расширить возможности своего мозга, полностью избавившись от таких понятий, как ненависть и зло.

К 4509 году человечество достигнет того, что пророчество описывает как беспрецедентное моральное состояние, позволяющее прямое общение с Богом.

К концу 45-го века временная шкала становится еще более необычной. Говорят, что в 4599 году люди достигнут бессмертия, в корне изменив общество.

Цивилизация достигнет своего абсолютного пика в 4674 году, с приблизительной численностью населения 340 миллиардов, распределенной по многим планетам, и уже начавшимися ранними стадиями ассимиляции с внеземными существами.

В последние годы перед концом человечество сделает открытие, которое в конце концов решит их судьбу.

Между 5076 и 5078 годами исследователи найдут границу известной вселенной — таинственный край, истинная природа которого остается неизвестной.

Это откровение разделит человечество, значительная его часть будет противостоять попыткам выйти за его пределы.

Несмотря на предупреждения, человечество будет продвигаться вперед, и в 5079 году, по пророчеству Бабы Ванги, наступит «абсолютный судный день», что приведет к уничтожению человеческой цивилизации, а возможно, и самой Вселенной.

Напомним, что на 2026 год болгарская ясновидящая оставила тревожные предупреждения.