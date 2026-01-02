- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 1002
- Время на прочтение
- 3 мин
Баба Ванга назвала точную дату конца света
По пророчествам знаменитой болгарской провидицы, которые за документировали ее последователи, путь человечества к своему окончательному концу начнется далеко за пределами Земли.
Баба Ванга, известная как «Нострадамус Балкан», предсказала окончательную гибель человечества в 5079 году, когда космическое событие «невероятных» масштабов приведет к полному уничтожению Вселенной.
Об этом пишет Daily Mail.
Хотя слепая болгарская провидица не оставила письменных записей о своих предсказаниях, но ее прогнозы о будущем опубликовали племянница Красимира Стоянова и другие последователи, которые документировали видения Бабы Ванги уже после ее смерти.
Согласно якобы пророчествам Бабы Ванги, путь человечества к своему окончательному концу начнется далеко за пределами Земли.
Говорят, что к 3005 году человечество расширит свои границы в космосе до такой степени, что на Марсе вспыхнет война — конфликт будет настолько серьезен, что изменит траектории планет.
Всего через пять лет, в 3010 году, считается, что комета или астероид столкнутся с Луной, выбросив обломки на орбиту и образовав видимое кольцо вокруг Земли, резко изменив ночное небо планеты.
К 3797 году, как говорят, вся жизнь на Земле исчезнет, заставляя человечество выживать, создавая колонии на новой планете в другом месте космоса.
Однако это выживание будет иметь высокую цену. Между 3803 и 3805 годами, по прогнозам Бабы Ванги, дефицит ресурсов повлечет за собой разрушительные войны среди оставшегося населения, уничтожая более половины человечества и толкая цивилизацию к краху.
Примерно с 3815 по 3878 год человечество регрессирует к племенным обществам, живя разрозненными группами, пока не появится новый пророк, который восстановит моральный порядок. Говорят, что эта фигура основала могущественную церковь, которая не только распространит религиозные учения, но и возродит забытые научные знания, закладывая основу для медленного восстановления.
В начале 4300-х годов цивилизация вступит в новый золотой век. Будут расти новые города, ускоряться научные прорывы, и человечеству удастся вылечить все известные болезни.
Достижения в генетике и нейронауке позволят людям значительно расширить возможности своего мозга, полностью избавившись от таких понятий, как ненависть и зло.
К 4509 году человечество достигнет того, что пророчество описывает как беспрецедентное моральное состояние, позволяющее прямое общение с Богом.
К концу 45-го века временная шкала становится еще более необычной. Говорят, что в 4599 году люди достигнут бессмертия, в корне изменив общество.
Цивилизация достигнет своего абсолютного пика в 4674 году, с приблизительной численностью населения 340 миллиардов, распределенной по многим планетам, и уже начавшимися ранними стадиями ассимиляции с внеземными существами.
В последние годы перед концом человечество сделает открытие, которое в конце концов решит их судьбу.
Между 5076 и 5078 годами исследователи найдут границу известной вселенной — таинственный край, истинная природа которого остается неизвестной.
Это откровение разделит человечество, значительная его часть будет противостоять попыткам выйти за его пределы.
Несмотря на предупреждения, человечество будет продвигаться вперед, и в 5079 году, по пророчеству Бабы Ванги, наступит «абсолютный судный день», что приведет к уничтожению человеческой цивилизации, а возможно, и самой Вселенной.
