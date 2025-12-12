Наталка Денисенко вперше назвала справжню причину розлучення з Федінчиком: "Він ображав мене"

Андрій Федінчик та Наталка Денисенко

Українська акторка Наталка Денисенко вперше назвала справжню причину розлучення з чоловіком Андрієм Федінчиком.

Артистка в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізналась, що в їхньому шлюбі були проблеми. А особливо погіршилося все під час повномасштабної війни. Андрій Федінчик вирушив на службу, тож подружжя розділяла відстань, яка негативно впливала на стосунки. Окрім того, за словами Денисенко, чоловік ображав її, а особливо після розлучення. Після подібних моментів він просив вибачення, але акторці врешті-решт увірвався терпець. Ці образи стосувались ревнощів. Хоча сама ж артистка запевняє, що була вірною чоловіку.

"Андрій мене ображав, дуже сильно ображав. Були моменти…Це такі нюанси його характеру. Я розумію, чого він це робив, з його причин, бо він далеко, у нього піднімалися певні почуття, він просив вибачення. Більше він ображав мене вже після того, як я подала на розлучення. Але хочу наголосити, що це в минулому, бо останні місяці ми дуже гарно з ним спілкуємося. Предметом образ були ревнощі. Він читав коментарі, що у мене можуть бути стосунки з іншими чоловіками. Він вірив у це. Ми цей конфлікт вирішували, потім все було нормально. Але знову ж таки, я забивала на свої почуття. Коли вже прийшов край – я не дала шансу", - зізналась акторка.

Також Наталка Денисенко вважає, що допустилась помилки. Вона не говорила чоловікові про свої почуття та переживання. Артистка вважала, що просто не має права цього робити, оскільки чоловік на війні, тож йому зовсім не до цього.

"Коли почалась війна, я сама себе забила в ту позицію, що я не маю права нічого сказати. Не можна! Людина захищає нашу країну. Те, що пережив Андрій там, це жах. Я майже нічого не знаю про його роботу, але я бачила, яким він приїжджав. Мені було шкода…Але жалість – це не любов", - говорить акторка.

Врешті, причиною розлучення Наталки Денисенко та Андрія Федінчика дійсно стало те, що в артистки зникло кохання. Також акторка говорить, що в них із чоловіком були різні погляди на життя, і війна його змінила. Тож, Денисенко зібралась з думками та повідомила чоловікові про своє рішення розлучитися. Хоча, за словами знаменитості, саме Федінчик підвів її до таких зізнань. Якби чоловік не почав розмову, вона б не наважилась б першою сказати, що хоче розірвати шлюб.

"Я відчувала, що все. Те, що у нас не співпадали погляди на життя, на виховання…Війна дуже змінює людей, Андрій став жорсткішим, іноді було певними моментами страшно. Більше агресії, все ж таки. Але це теж можна зрозуміти, в яких умовах вони працюють. Андрію треба було днів п'ять, щоб відійти", - додала акторка.

Зазначимо, Наталка Денисенко та Андрій Федінчик розлучились у травні цього року. У колишнього подружжя є спільний син Андрій. До речі, нещодавно акторка показувала, як вітала хлопчика з Днем святого Миколая.