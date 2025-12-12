Наталка Денисенко впервые назвала настоящую причину развода с Фединчиком: "Он оскорблял меня"

Андрей Фединчик и Наталка Денисенко

Реклама

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые назвала настоящую причину развода с мужем Андреем Фединчиком.

Артистка в интервью Маше Ефросининой призналась, что в их браке были проблемы. А особенно ухудшилось все во время полномасштабной войны. Андрей Фединчик отправился на службу, поэтому супругов разделяло расстояние, которое негативно влияло на отношения. Кроме того, по словам Денисенко, муж оскорблял ее, а особенно после развода. После подобных моментов он просил прощения, но у актрисы в конце концов лопнуло терпение. Эти оскорбления касались ревности. Хотя сама же артистка уверяет, что была верна мужу.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

"Андрей меня обижал, очень сильно обижал. Были моменты...Это такие нюансы его характера. Я понимаю, почему он это делал, по его причинам, потому что он далеко, у него поднимались определенные чувства, он просил прощения. Больше он обижал меня уже после того, как я подала на развод. Но хочу подчеркнуть, что это в прошлом, потому что последние месяцы мы очень хорошо с ним общаемся. Предметом обид была ревность. Он читал комментарии, что у меня могут быть отношения с другими мужчинами. Он верил в это. Мы этот конфликт решали, потом все было нормально. Но опять же, я забивала на свои чувства. Когда уже пришел конец – я не дала шанса", - призналась актриса.

Реклама

Также Наталка Денисенко считает, что допустила ошибку. Она не говорила мужу о своих чувствах и переживаниях. Артистка считала, что просто не имеет права этого делать, поскольку муж на войне, поэтому ему совсем не до этого.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик

"Когда началась война, я сама себя забила в ту позицию, что я не имею права ничего сказать. Нельзя! Человек защищает нашу страну. То, что пережил Андрей там, это ужас. Я почти ничего не знаю о его работе, но я видела, каким он приезжал. Мне было жаль... Но жалость - это не любовь", - говорит актриса.

Наконец, причиной развода Натальи Денисенко и Андрея Фединчика действительно стало то, что у артистки исчезла любовь. Также актриса говорит, что у них с мужем были разные взгляды на жизнь, и война его изменила. Поэтому, Денисенко собралась с мыслями и сообщила мужу о своем решении развестись. Хотя, по словам знаменитости, именно Фединчик подвел ее к таким признаниям. Если бы мужчина не начал разговор, она бы не решилась бы первой сказать, что хочет расторгнуть брак.

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик / © instagram.com/natalka_denisenko

"Я чувствовала, что все. То, что у нас не совпадали взгляды на жизнь, на воспитание... Война очень меняет людей, Андрей стал жестче, иногда было определенными моментами страшно. Больше агрессии, все же. Но это тоже можно понять, в каких условиях они работают. Андрею надо было дней пять, чтобы отойти", - добавила актриса.

Реклама

Отметим, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик развелись в мае этого года. У бывших супругов есть общий сын Андрей. Кстати, недавно актриса показывала, как поздравляла мальчика с Днем святого Николая.