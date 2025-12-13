Орбан зробив заяву про "оголошення війни" Росії

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав план ЄС щодо арешту заморожених російських активів «оголошенням війни».

Про це повідомляє Magyar Nemzet.

Угорський прем’єр розкритикував європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та президентку Європейської комісії Урсулу фон дер Ляєн.

Реклама

Він сказав, що вони надають пріоритет позикам на фінансових ринках, а не оцінці здатності кожної країни фінансувати війну, що триває в Україні.

«Є російські гроші або можливість збору грошей від країн-членів, що слугувало б основою для більшої позики», — сказав Орбан.

Він додав, що Угорщина виступатиме проти будь-яких спроб ЄС обійти країну в отриманні доступу до російських активів.

«Я їду до Брюсселя боротися з тим фактом, що вони тягнуться до російських активів, минаючи Угорщину. Це оголошення війни. Я ніколи не бачив нічого подібного, коли втрачаються активи на суму 200-300 мільярдів євро без жодних наслідків», — зазначив угорський прем’єр, який неприховано намагається підтримувати приязні стосунки з Кремлем.

Реклама

Орбан назвав спробу використання заморожених російських активів «надзвичайно незвичайною та небезпечною справою».

Нагадаємо, Європейський Союз у п’ятницю, 12 грудня, ухвалив рішення про безстрокове заморожування суверенних російських активів.

Рішення про безстрокове блокування активів було ухвалене з застосуванням спеціальної процедури, яка призначена для надзвичайних економічних ситуацій. Цей крок необхідний, щоб запобігти спробам Угорщини та Словаччини, уряди яких вважаються «дружніми до Москви», накласти вето на використання коштів.

Раніше голова російського державного банку пригрозив Європейському Союзу багаторічними судовими позовами, якщо Брюссель ухвалить рішення використати заморожені російські активи для кредитування України.