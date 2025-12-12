Фіцо заявив, що не підтримає план ЄС про активи Росії

Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що на майбутньому засіданні Європейської ради цього місяця не підтримає жодного рішення, яке б фінансувало військові витрати України.

Про це Фіцо написав у соцмережі Х.

«Я не можу і не буду під жодним тиском підтримувати будь-яке рішення щодо фінансування військових потреб України, в яких мала б брати участь Словацька Республіка. Водночас я поважаю суверенне право кожної держави-члена Європейського Союзу ухвалити інше рішення на добровільній основі», — йдеться в листі, який зачитав Фіцо.

Що відомо про «репараційний кредит»

Ідея надати Україні до 140 мільярдів євро коштом заморожених російських активів обговорюється в ЄС від початку жовтня. Європейська комісія пропонує виділити ці гроші у вигляді кредиту, який мав би фінансуватися за рахунок прибутків від активів рф, що зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear.

План передбачає, що якщо Росія після війни відмовиться виплачувати репарації Україні, вона втратить права на ці активи. Однак низка країн ЄС, зокрема Бельгія, Франція та Люксембург, висловили занепокоєння через можливі юридичні ризики.

Як писало Politico, 21 жовтня посли країн ЄС попередньо погодили механізм «репараційного кредиту», але остаточне рішення лідери ЄС відклали до грудня. Саміт лідерів ЄС запланований на 18-19 грудня.

Тим часом адміністрація Дональда Трампа запропонувала план використання заморожених російських активів для проєктів в Україні та відновлення російської економіки.