Умер Степан Гига: команда артиста подтвердила смерть и обратилась к поклонникам

12 декабря в Сети распространялась информация о смерти Степана Гиги в больнице Львова.

В тот же день вечером команда артиста официально подтвердила слухи — 66-летний исполнитель умер. Не вдаваясь в подробности, представители Гиги выразили свою скорбь и вспомнили большое наследие маэстро, которое он оставил после себя.

«Сегодня (12 декабря — прим. ред.) наше сердце остановилось вместе с сердцем Степана Гиги. Ушел из жизни Великий Артист, Человек с невероятной душой, чьи песни стали частью истории и памяти для миллионов», — говорится в заявлении на официальной странице Степана Гиги в Instagram.

Официальное заявление о смерти Степана Гиги

В то же время команда покойного певца обратилась к его преданным скорбящим поклонникам. Отмечается, что информация о прощании со Степаном Петровичем будет обнародована позже. А пока же в заявлении поблагодарили за искреннее восхищение творчеством и любовь к талантливому исполнителю.

«Выражаем искреннюю благодарность всем поклонникам за вашу любовь, поддержку и теплые слова, которые вы дарили Степану Петровичу на протяжении многих лет. Ваша любовь была для него бесконечно важной. Вечная память», — растрогали представители звезды.

К слову, перед тем, как уйти в мир иной Степан Гига перенес серьезную операцию в ноябре и долгое время находился в тяжелом состоянии. Поговаривали, что певцу ампутировали ногу и он впал в кому. Однако тогда команда 66-летней звезды призвала «меньше верить слухам» и настаивала ждать официальной информации.

Напомним, звезды украинского шоубиза уже отреагировали на потерю Степана Гиги трогательными фото и историями.