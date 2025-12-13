Максим Галкин за день до смерти Степана Гиги спел его хит и признал любимым певцом

Максим Галкин, Степан Гига

Российский юморист Максим Галкин, который публично поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ, накануне смерти Степана Гиги исполнил одну из самых известных песен украинского артиста.

Выступление состоялось в рамках гастрольного тура Галкина в Таллинне. В программе вечера было не только юмористическое шоу, но и демонстрация знаний украинского языка. Шоумен поделился деталями своего обучения украинскому языку, отметив, что занимается с преподавательницей из Украины и постепенно переходит на современную лексику. Артист обратился к публике на украинском, несмотря на то, что в зале преобладали иностранцы, а украинцев было немного.

После рассказа об изучении языка Максим Галкин спел хит народного артиста Украины Степана Гиги «Цей сон». К слову, на тот момент певец находился в больнице Львова, а уже на следующий день стало известно о его смерти в возрасте 66 лет. Галкин со сцены признался, что Степан Гига является его любимым украинским исполнителем.

Максим Галкин исполнил песню Степана Гиги накануне смерти исполнителя

«Хотел освежить свои знания, поэтому изучаю украинский язык с учительницей из Украины, преподавательницей и носительницей языка. Это очень сложно, потому что преподаватели постоянно отказываются от слов, которые использовались в советский период. Например, это уже не „фотографія“, а лучше говорить „світлина“. А сейчас я стараюсь не забыть слова и хочу спеть вам песню моего любимого певца. Обожаю эту песню! Это будет Степан Гига», — отметил со сцены Галкин и исполнил «Цей сон».

Напомним, недавно команда артиста Степана Гиги после его смерти сделала официальное заявление и обратилась к поклонникам.