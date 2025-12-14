- Дата публикации
Наталка Денисенко подтвердила роман с Савранским и публично призналась ему в любви
Манекенщик тоже высказался о своих чувствах к артистке.
Украинская актриса Наталья Денисенко подтвердила роман с манекенщиком Юрием Савранским.
Артистка это сделала довольно красноречивыми словами. После интервью Маши Ефросининой на знаменитость посыпался шквал хейта. Наталка Денисенко не стала молчать и изложила свою позицию относительно критики.
Актриса опубликовала пост в Instagram, где четко очертила свои границы. В первую очередь знаменитость поблагодарила тех, кто ее поддержал. А хейтерам артистка ответила, что интервью вообще было полно уважения к прошлому. Кроме того, она отметила, что живет свою жизнь так, как считает нужным и не собирается соответствовать чьим-то ожиданиям.
"Я - обычный земной человек, со своим особым характером, энергией, судьбой, со своими ошибками и испытаниями, который живет свою жизнь. Выдерживайте мою судьбу! Я ничего вам не должна. Мою жизнь я имею право проживать именно так, как я считаю нужным", - отрезала актриса.
В комментариях под постом Наталку Денисенко поддержал Юрий Савранский, с которым ей приписывают роман. Манекенщик публично признался ей в любви, написав: "Все будет хорошо! Люблю тебя!". Тем временем Наталка Денисенко ответила взаимностью. Таким образом парочка подтвердила свои чувства друг к другу и дала понять, что между ними действительно нечто большее, чем просто дружба.
Напомним, на Наталку Денисенко посыпалась критика после ее интервью Маше Ефросининой, где среди прочего она высказалась о браке с Андреем Фединчиком и причинах их развода. После премьеры этого выпуска неожиданно не сдержалась актриса Ксения Мишина. Она резко упрекнула Денисенко во лжи и попросила прощения у Фединчика.