Степан Гига умер: что известно о последних днях жизни артиста, причинах смерти и реакции семьи

Степан Гига, его семья

Украинский певец, народный артист Украины Степан Гига умер 12 декабря в больнице Львова. Ему было 66 лет.

Редакция ТСН.ua собрала актуальную информацию о последних днях жизни музыканта, его состоянии здоровья, многочисленных слухах вокруг госпитализации и то, что известно о семье артиста.

О смерти Степана Гиги сначала сообщили источники, после чего известие быстро распространилось в Сети. Лишь впоследствии, вечером 12 декабря, печальное известие официально подтвердили на странице певца в Instagram. Команда артиста не стала называть конкретную причину смерти, ограничившись словами соболезнования и благодарности поклонникам за поддержку.

Однако, еще 19 ноября на официальных ресурсах Гиги появилась информация об отмене концертов. В заявлении говорилось о срочной госпитализации и операции народного артиста Украины. Диагноз не раскрывали, отметив лишь, что состояние музыканта было «тяжелое, но стабильное».

Степан Гига

В тот период журналисты ТСН.ua связался с концертным директором Степана Гиги Петром Добромильским. Именно он нам рассказал, что артист находился в одной из больниц Львова, был в сознании и боролся за жизнь.

Несмотря на просьбу команды Степана Гиги доверять только официальным источникам, накануне смерти распространялось немало слухов. Первый из которых обнародовал блогер-сплетник Богдан Беспалов. В своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники, он написал о якобы ампутации ноги артисту. Кроме того, сообщил, что такими стали осложнения вирусной болезни из-за сахарного диабета. Но тогда команда призвала меньше верить слухам и следить за официальными страницами в соцсетях.

Степан Гига / © соцмережі

Однако волну предположений было не остановить. Так, со временем новые сплетни начал журналист Виталий Глагола. Он так же в Telegram-канале без официальных подтверждений рассказал о якобы ухудшении состояния Степана Гиги. Тогда мужчина стал утверждать, что исполнителю якобы ампутировали ногу из-за «послеоперационных осложнений» и «на фоне повышения уровня сахара от стресса». Уже тогда Виталий добавил, что артист боролся за жизнь в крайне тяжелом состоянии и якобы впал в кому.

В результате терпение команды госпитализированного певца лопнуло. PR-менеджер Гиги Ирэна Зайко публично упрекнула Глаголу за распространение непроверенной информации и попросила раскрыть источники. В ответ журналист отказал в просьбе, заявив, что готов обнародовать комментарий стороны артиста в случае официального опровержения. Но все же Ирэна после дискуссии отметила, что Степан Петрович находился «в тяжелом, но стабильном» состоянии и восстанавливался под пристальным наблюдением врачей.

Степан Гига с командой

В течение всего периода госпитализации возле Степана Гиги находилась его семья. К слову, о личной жизни Степана Гиги известно довольно мало. При жизни он не любил делиться подробностями о жене или детях. Но все же известно, что артист был официально женат дважды. От отдельных браков он имеет сына Степана-младшего и дочь Квитославу, которая подарила внука Даниэля.

Однако больше громких заявлений о семье говорило их творчество. Как известно, потомки певца пошли по его стопам и активно занимаются музыкой. Более того, даже выходили с ним выступать на одной сцене на различных мероприятиях. А сын и дочь уже обладают почетным званием «Заслуженный артист Украины». Однако пока огромную потерю родного человека они не комментировали.

Степан Гига с сыном, дочерью и внуком

Наконец стоит сказать, что выдающийся музыкант оставил после себя немалое наследие хитов. А за несколько дней до смерти команда и семья Степана Гиги обнародовала его последнюю песню, которую назвали «исповедью» и «молитвой». Она вышла под названием «Мої роки — моя молитва», а была написана еще 20 лет назад.

Уверены, что творчество Степана Гиги еще долго будет жить в сердцах его поклонников по всему миру. Кстати, недавно шоумен Максим Галкин исполнил вечный хит «Цей сон» и удивил владением украинским языком.

Между тем команда и родные артиста уже обнародовали информацию, где и когда состоится прощание со Степаном Гигой.