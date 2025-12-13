Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 14 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 14 декабря?

Луна рассказывает

День, когда можно — и нужно — подводить итоги предыдущего периода и определять цели на ближайшее будущие. Время также идеально подходит для выработки тактики и стратегии, которые помогут достичь своих целей.

Луна рекомендует

Имеет смысл воспользоваться благоприятными обстоятельствами — стремление людей помогать друг другу — чтобы решить важные житейские и хозяйственные вопросы.

Луна предостерегает

В любой непонятной ситуации –прежде всего, личного свойства — стоит спросить совета у более опытных людей — например, близких родственников — и обязательно прислушаться к их словам.

