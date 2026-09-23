Оливковое масло спасет ваши волосы: правда или миф

Оливковое масло спасет ваши волосы / © Credits

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Оливковое масло использовали в качестве натурального средства для ухода за волосами ещё в Древнем Египте, Греции и Риме. И хотя сегодня на полках магазинов представлены десятки специальных сывороток и масел, обычное оливковое масло тоже может стать полезным дополнением к уходу.

Дерматолог из Cleveland Clinic Эми Кассуф объясняет, что оливковое масло не способно «лечить» волосы, но может помочь им выглядеть лучше.

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Увлажнение, блеск и меньшая пушистость

Оливковое масло обволакивает стержень волоса и замедляет потерю влаги. В результате волосы могут стать более мягкими и гладкими.

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Оно также помогает разгладить кутикулу — внешний защитный слой волоса. Когда она сухая и шероховатая, волосы начинают пушиться. Масло делает поверхность более гладкой, поэтому пряди лучше отражают свет и выглядят более блестящими.

Есть и ещё один плюс, ведь хорошо увлажнённые волосы более эластичны, поэтому меньше ломаются при расчёсывании и укладке. В то же время оливковое масло не восстанавливает секущиеся кончики, а лишь может помочь предотвратить дальнейшее повреждение.

Ускорение роста

К сожалению, этого не происходит, поскольку оливковое масло не стимулирует волосяные фолликулы и не ускоряет рост волос.

Однако если волосы ломаются реже, со временем они могут казаться более густыми и длинными. То есть масло помогает сохранить уже имеющиеся волосы, а не отрастить новые.

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Как правильно наносить масло

Главное правило — не переборщить. Начните с нескольких капель, разотрите их между ладонями и нанесите в основном на среднюю часть длины и кончики, где сухость заметнее. Лучше всего делать это на влажные волосы, так как в этом случае масло помогает удерживать влагу.

После нанесения распределите средство расчёской или щеткой. Используйте именно обычное нерафинированное оливковое масло, без ароматизаторов и других дополнительных компонентов. А перед первым использованием стоит провести небольшой тест на коже и несколько дней понаблюдать за реакцией.

Оливковое масло также можно оставлять на ночь в качестве интенсивного кондиционирующего ухода. По словам Кассуф, оно легче, чем некоторые густые средства, поэтому проще смывается.

Кому оно подойдет

Оливковое масло лучше всего подходит для густых, жестких, вьющихся или сухих волос. А вот тонкие и склонные к жирности волосы оно может утяжелить и сделать визуально жирными.

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Не стоит наносить много масла непосредственно на кожу головы. По словам дерматолога, его избыток может создать среду, благоприятную для размножения определенных дрожжевых микроорганизмов на коже, а это может усугубить некоторые проблемы с кожей головы. Поэтому масло важно тщательно смывать.

И ещё один простой совет: перед нанесением понюхайте масло. Если запах кажется неприятным или прогорклым, лучше не использовать его для волос.

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