Не выбрасывайте стеклянные банки и крышки: как их можно использовать повторно

Не выбрасывайте банки

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После варенья, соусов, солений и других продуктов дома постоянно остаются стеклянные банки. Часть мы откладываем для консервации, а остальные месяцы занимают место в шкафу или сразу отправляются в мусор. Однако и банкам, и даже некоторым старым крышкам обнаруживается вполне практическое применение.

Один из самых простых вариантов — превратить обычную банку в дозатор для специй. Но этим возможности не ограничиваются, тара разного размера может стать органайзером, емкостью для сухих продуктов, вазой или контейнером для подготовленных ингредиентов.

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Как повторно использовать обычные стеклянные банки

Сделайте из крышки дозатор для специй

Для этого понадобится небольшая банка с металлической крышкой. В крышке проделывают несколько маленьких отверстий, после чего внутрь можно насыпать соль, перец или другую мелкую сыпучую приправу. Вместо того, чтобы каждый раз откручивать крышку и набирать специю ложкой, достаточно перевернуть банку и вытряхнуть необходимое количество через отверстия.

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Количество и диаметр отверстий зависит от того, что именно будет внутри. После прокалывания металла нужно обязательно проверить края, на них не должно оставаться острых заусенцев, которыми легко порезаться.

Есть и недостаток, крышка с отверстиями уже не обеспечивает герметичное хранение. Из-за них внутрь может попадать влага, а специи будут скорее терять аромат. Поэтому такой дозатор лучше делать для постоянно используемых приправ, а не для длительного хранения запасов.

Пересыпьте в банки сухие продукты

Чистые сухие банки с целыми крышками можно использовать для круп, макарон, бобовых, орехов, сухофруктов и других сухих продуктов. Такие банки помогают защищать содержимое от влаги и насекомых.

Перед использованием нужно хорошо вымыть и полностью высушить. Если продуктов много, емкости удобно подписать, указав не только название, но и дату пересыпания.

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Используйте небольшие банки вместо органайзеров

Банки могут навести порядок не только на кухне. В небольшие емкости удобно складывать пуговицы, бусины, канцелярские мелочи, шурупы, гайки и другие небольшие предметы. Прозрачные стены здесь особенно удобны, не нужно открывать любую емкость, чтобы понять, что лежит внутри.

Так же небольшие банки можно приспособить для хранения кисточек, карандашей и других принадлежностей. Для таких вещей крышка вообще может не пригодиться.

Подготовьте завтрак или обед

Банки с широким горлом можно использовать для блюд, удобно складывать слоями или готовить заранее. К примеру, у них можно оставить в холодильнике овсянку на ночь, подготовить отдельные ингредиенты или сложить салат.

Для еды следует брать только чистые банки без трещин и сколов. Если блюдо нужно нести с собой, важно убедиться в том, что крышка действительно плотно закрывается. Для супа или другой редкой пищи случайная банка из-под магазинного продукта не всегда будет самым надежным контейнером.

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Храните домашние соусы и заправки в холодильнике

Небольшие банки с широким горлом удобны для домашних соусов, салатных заправок и других продуктов, хранящихся в холодильнике. В прозрачной емкости отлично видно, сколько продукта осталось.

Но здесь важно не путать обычное холодильное хранение с консервированием. То, что продукт положили в банку и плотно закрутили крышку, не делает его безопасным для длительного хранения при комнатной температуре.

Превратите банку в вазу

Высокие банки могут заменить небольшую цветочную вазу. Для коротких стеблей подойдут маленькие емкости, для большего букета — банки большего объема. Их необязательно украшать. Но по желанию снаружи можно добавить ленту, веревку или другой декор, который не будет контактировать с водой внутри.

Сделайте мини-террариум

Широкая стеклянная банка может стать основой небольшой декоративной композиции с растениями. Стекло позволяет видеть не только растение, но и слои почвы и декоративные элементы.

Для такого использования особенно удобны широкие банки, в которые легко поместить растение и ухаживать за ним.

Используйте банки для черенков

Маленькие прозрачные банки можно приспособить для укоренения черенков растений в воде. Через стекло хорошо виден уровень воды и появление корешков.

Размер банки лучше подбирать так, чтобы стебель не проваливался внутрь, а листья оставались над водой.

Сделайте безопасный декоративный светильник

Еще один простой вариант — положить в чистую сухую банку небольшую LED-гирлянду на батарейках. Такую композицию можно поставить на полку, балконный столик или использовать в качестве сезонного декора.

Именно гирлянда позволяет обойтись без открытого пламени. Если банку дополнительно украшают веревкой, тканью, бумагой или другими горючими материалами, свечу внутрь лучше не ставить.

Когда старые банки и крышки лучше не использовать

Повторно использовать можно только целые банки и крышки без ржавчины и повреждений. Старой крышкой можно закрыть банку с сухими продуктами или использовать для различных бытовых нужд. Однако для повторного консервирования одноразовая крышка уже не подходит, поскольку она может не обеспечить надежную герметичность.

Сам банк также нужно внимательно осмотреть. Если на стекле есть трещины или сколы, для консервирования использовать не стоит.

Поэтому нет нужды хранить десятки пустых банок «на всякий случай». Лучше оставить несколько целых банок разного размера и найти им практическое применение. У маленьких можно держать специи и разные мелочи, у больших — сухие продукты или готовую пищу. Часть банок можно использовать для цветов, растений или домашнего декора. Так они не будут просто занимать место в шкафу, а действительно станут полезными в хозяйстве.

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