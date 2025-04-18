Какие цветы посадить возле смородины, чтобы избавиться от муравьев, тли и нематод

Какие цветы будут защищать смородину от муравьев и тли / © Фото из открытых источников

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Рассказываем, какие цветы станут лучшей защитой для смородиновых кустов от муравьев, тли, клещей, нематод и других вредителей.

Лекарственная ромашка — это естественный барьер от насекомых-вредителей для кустов смородины

Чтобы не применять агрессивные химические средства от насекомых-вредителей, опытные хозяева сажают возле смородины лекарственную ромашку. Именно этот цветок способен защитить кусты от непрошеных гостей, уничтожающих урожай.

А все благодаря тому, что ромашка содержит эфирные масла, запах которых крайне неприятный для муравьев, тли и паутинного клеща. Аромат цветов сбивает насекомых, они теряют ориентацию, поэтому обходят смородину десятой дорогой.

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К тому же, ромашка будет не только защищать смородиновые кусты от муравьев и тли, но и привлекать других насекомых, которые будут бороться с вредителями.

Лекарственную ромашку нужно высаживать в междурядье кустов. Лучшее время для высева цветов в открытый грунт — это начало мая и середина осени. Если высевать ромашку весной, нужно подождать пока хорошо прогреется земля, тогда она быстрее взойдет.

Эти неприхотливые цветы приживаются на любой почве, хорошо растут на солнце и в полутени. Довольно долго цветут — с июня до начала осени, поэтому обеспечат защиту кустам смородины на протяжении всего сезона.

Чернобривцы — лучшая защита от муравьев, тли и нематод

Это один из самых популярных цветков, ведь неприхотлива в уходе, хорошо цветет и обладает кучей полезных свойств. Если посеять чернобривцы у кустов смородины в начале мая, то в последующие годы они уже сами будут всходить.

От этих цветков одна только польза. Они не только будут защищать смородину от муравьев и тли, но и улучшать структуру почвы и будут отпугивать грызунов с огорода.

Мало кто знает, что из чернобривцев делают специю — имеретинский шафран. А поклонники народных средств лечения готовят из цветов настойки и чаи.

За счет того, что цветы обладают резким ароматом, они способны отпугивать насекомых-вредителей и грызунов. Поэтому чернобривцы необходимо сеять в междурядьях кустов смородины и по периметру огорода, тогда они станут естественным защитным барьером для многих культур.

Чернобривцы отпугивают муравьев, тлей, нематод и проволочников. Однако их не стоит сажать возле бобовых культур, потому что они содержат вещества, подавляющие рост гороха и фасоли.