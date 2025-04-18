Иисус придет лично проверить: лучшие мемы о мытье окон перед Пасхой

Мытье окон на Пасху / © pixabay.com

Реклама

Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. И одна из главных задач — вымыть окна. Особенно ревностно к этой традиции относится старшее поколение. Зато в Сети уже много мемов на эту тему.

ТСН.ua решил собрать самые смешные шутки об украинцах и мытье окон на Пасху.

Чаще украинцы иронизируют, что воскресший Христос лично придет в дом проверить, чистые ли окна.

Реклама

Instagram / 1234.6789ru

А леньтяям, не моющим окна, стоит помнить…

Изображение Times.zt

Шутим. На самом деле Иисус любит вас и с немытыми окнами.

Изображение Times.zt

И напоследок. Несмотря на праздник, давайте не забывать, что в стране идет война. И тысячи людей лишены возможности праздновать у себя дома. О печальных реалиях сегодняшних дней точно напоминает жительница Сум.

Женщина сняла, как выглядит ее полуразрушенная квартира после очередного российского обстрела.

Раньше мы писали, зачем мыть окна перед Пасхой и как сделать это к счастью и достатку.