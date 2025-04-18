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- Украина
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Иисус придет лично проверить: лучшие мемы о мытье окон перед Пасхой
Традиция мытья окна перед Пасхой уже «обросла» множеством мемов.
Перед Пасхой во многих украинских семьях начинается генеральная уборка. И одна из главных задач — вымыть окна. Особенно ревностно к этой традиции относится старшее поколение. Зато в Сети уже много мемов на эту тему.
ТСН.ua решил собрать самые смешные шутки об украинцах и мытье окон на Пасху.
Чаще украинцы иронизируют, что воскресший Христос лично придет в дом проверить, чистые ли окна.
А леньтяям, не моющим окна, стоит помнить…
Шутим. На самом деле Иисус любит вас и с немытыми окнами.
И напоследок. Несмотря на праздник, давайте не забывать, что в стране идет война. И тысячи людей лишены возможности праздновать у себя дома. О печальных реалиях сегодняшних дней точно напоминает жительница Сум.
Женщина сняла, как выглядит ее полуразрушенная квартира после очередного российского обстрела.
Раньше мы писали, зачем мыть окна перед Пасхой и как сделать это к счастью и достатку.