Ісус прийде особисто перевірити: найкращі меми про миття вікон перед Великоднем

Миття вікон на Пасху / © pixabay.com

Реклама

Перед Великоднем у багатьох українських родинах розпочинається генеральне прибирання. І одне з головних завдань — вимити вікна. Особливо ревно до цієї традиції ставиться старше покоління. Натомість у Мережі є вже багато мемів на цю тему.

ТСН.ua вирішив зібрати найсмішніші жарти про українців і миття вікон на Великдень.

Найчастіше українці іронізують, що воскреслий Христос особисто прийде до оселі перевірити, чи вікна чисті.

Реклама

Іnstagram / 1234.6789ua

А лінюхам, хто не миє вікна, варто пам’ятати…

Зображення Тimes.zt

Жартуємо. Насправді, Ісус любить вас і з немитими вікнами.

Зображення Тimes.zt

І наостанок. Попри свято, давайте не забувати, що в країні триває війна. І тисячі людей позбавлені можливості святкувати в себе вдома. Про сумні реалії сьогодення влучно нагадує жителька Сум.

Жінка зняла, який вигляд має її напівзруйнована квартира після чергового російського обстрілу.