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- Укрaїнa
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Ісус прийде особисто перевірити: найкращі меми про миття вікон перед Великоднем
Традиція мити вікна перед Великоднем вже «обросла» безліччю мемів.
Перед Великоднем у багатьох українських родинах розпочинається генеральне прибирання. І одне з головних завдань — вимити вікна. Особливо ревно до цієї традиції ставиться старше покоління. Натомість у Мережі є вже багато мемів на цю тему.
ТСН.ua вирішив зібрати найсмішніші жарти про українців і миття вікон на Великдень.
Найчастіше українці іронізують, що воскреслий Христос особисто прийде до оселі перевірити, чи вікна чисті.
А лінюхам, хто не миє вікна, варто пам’ятати…
Жартуємо. Насправді, Ісус любить вас і з немитими вікнами.
І наостанок. Попри свято, давайте не забувати, що в країні триває війна. І тисячі людей позбавлені можливості святкувати в себе вдома. Про сумні реалії сьогодення влучно нагадує жителька Сум.
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