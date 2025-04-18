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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
1 хв

Ісус прийде особисто перевірити: найкращі меми про миття вікон перед Великоднем

Традиція мити вікна перед Великоднем вже «обросла» безліччю мемів.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Миття вікон на Пасху

Миття вікон на Пасху / © pixabay.com

Перед Великоднем у багатьох українських родинах розпочинається генеральне прибирання. І одне з головних завдань — вимити вікна. Особливо ревно до цієї традиції ставиться старше покоління. Натомість у Мережі є вже багато мемів на цю тему.

ТСН.ua вирішив зібрати найсмішніші жарти про українців і миття вікон на Великдень.

Найчастіше українці іронізують, що воскреслий Христос особисто прийде до оселі перевірити, чи вікна чисті.

t.me/gonimems

t.me/gonimems

t.me/gonimems

t.me/gonimems

t.me/gonimems

t.me/gonimems

Іnstagram / 1234.6789ua

Іnstagram / 1234.6789ua

А лінюхам, хто не миє вікна, варто пам’ятати…

Зображення Тimes.zt

Зображення Тimes.zt

Жартуємо. Насправді, Ісус любить вас і з немитими вікнами.

Зображення Тimes.zt

Зображення Тimes.zt

І наостанок. Попри свято, давайте не забувати, що в країні триває війна. І тисячі людей позбавлені можливості святкувати в себе вдома. Про сумні реалії сьогодення влучно нагадує жителька Сум.

Жінка зняла, який вигляд має її напівзруйнована квартира після чергового російського обстрілу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
253
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