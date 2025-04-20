CNN: Великоднє перемир’я Путіна — реверанс Трампу

Володимир Путін / © Associated Press

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Якщо союзникам України потрібен був доказ дикого цинізму Москви, коли йдеться про мир, оголошення про негайне “перемир’я” на Великдень забезпечило саме це.

Про це пише CNN.

Це сталося лише через кілька годин після того, як державний секретар США Марко Рубіо та президент Дональд Трамп заявили, що найближчими днями їм знадобиться терміновий знак того, що Кремль серйозно ставиться до миру.

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Для прихильників Росії заява російського диктатора Володимира Путіна виглядала як реверанс Трампу.

“Для українських сил буде справжнім матеріально-технічним кошмаром раптово негайно припинити бойові дії за наказом Путіна. Деякі позиції на передовій можуть опинитися в центрі запеклих зіткнень, коли надходить цей наказ, і припинення такого характеру, ймовірно, потребує кількох днів підготовки та готовності”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що тим часом президент держави-агресорки уже не вперше обіцяє припинення вогню на час великих християнських свят. Минулого разу Путін не дотримав слова.