Владимир Путин / © Associated Press

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Если союзникам Украины потребовалось доказательство дикого цинизма Москвы, когда речь идет о мире, объявление о немедленном "перемирии" на Пасху обеспечило именно это.

Об этом пишет CNN .

Это произошло лишь спустя несколько часов после того, как государственный секретарь США Марк Рубио и президент Дональд Трамп заявили, что в ближайшие дни им понадобится срочный знак того, что Кремль серьезно относится к миру.

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Для сторонников России заявление российского диктатора Владимира Путина выглядело как реверанс Трампа.

"Для украинских сил будет настоящим материально-техническим кошмаром внезапно немедленно прекратить боевые действия по приказу Путина. Некоторые позиции на передовой могут оказаться в центре ожесточенных столкновений, когда приходит этот приказ, и прекращение такого характера, вероятно, требует нескольких дней подготовки и готовности".

Напомним, что тем временем президент государства-агрессорки уже не впервые обещает прекращение огня во время великих христианских праздников. В прошлый раз Путин не сдержал слова.