Проспорт
53
1 хв

Претендент на пояс Усика здобув яскраву перемогу нокаутом

Німець Агіт Кабаєл у третьому раунді нокаутував поляка Даміана Книбу.

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Агіт Кабаєл

Агіт Кабаєл / © Associated Press

Німецький боксер Агіт Кабаєл нокаутом переміг поляка Даміана Книбу в поєдинку, який відбувся в ніч проти 11 січня в німецькому Оберхаузені.

Вже в першому раунді у Кабаєла з'явилося розсічення над оком після ударів польського боксера. Проте далі німець перехопив ініціативу та в третьому раунді видав серію ударів, змусивши рефері зупинити бій і зафіксувати технічний нокаут.

Таким чином, Агіт захистив тимчасовий титул WBC у надважкій вазі, який він завоював у лютому минулого року, нокаутувавши китайця Чжана Чжилея.

33-річний Кабаєл залишається непереможним на професійному рингу. Тепер у його послужному списку 27 перемог (19 – нокаутом) у 27 поєдинках.

Для 29-річного Книби це перша поразка в кар'єрі. До цього він виграв усі 17 своїх боїв (11 – нокаутом).

Після перемоги в цьому поєдинку Кабаєл заявив про бажання зустрітися в ринзі з одним з чинних чемпіонів світу – Олександром Усиком (володіє поясами WBA, WBC та IBF) або британцем Фабіо Вордлі, який отримав титул WBO після того, як українець відмовився від нього.

"Довго чекав на цю можливість здобути титул. Дайте мені бій за титул чемпіона світу. Я готовий", – сказав Кабаєл.

Раніше повідомлялося, що Усик зізнався, кого й чому обрав своїм наступним суперником.

