Костюк перемогла третю ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA

Марта Костюк / © Associated Press

Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.

У третьому колі престижних змагань 23-річна українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.

Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 6:4, 6:3.

Суперницею Костюк у чвертьфіналі стане переможниця матчу між "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою та чешкою Ліндою Носковою.

Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.

Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.