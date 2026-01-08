- Дата публікації
-
Костюк перемогла третю ракетку світу та вийшла до чвертьфіналу престижного турніру WTA
Українка вибила фіналістку US Open з турніру в Брисбені.
Українська тенісистка Марта Костюк (№26 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені.
У третьому колі престижних змагань 23-річна українка перемогла третю ракетку світу, фіналістку US Open-2025 американку Аманду Анісімову.
Матч тривав 1 годину 27 хвилин і завершився тріумфом нашої співвітчизниці з рахунком 6:4, 6:3.
Суперницею Костюк у чвертьфіналі стане переможниця матчу між "нейтральною" росіянкою Міррою Андрєєвою та чешкою Ліндою Носковою.
Зазначимо, що Марта у Брисбені стартувала одразу з другого раунду, де з камбеком знищила представницю Казахстану Юлію Путінцеву, яка до 2012 року виступала за Росію.
Раніше повідомлялося, що Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 250 у новозеландському Окленді.