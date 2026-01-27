Після удару безпілотника на Львівщині зафіксували погіршення якості повітря: що радять мешканцям

Атака дронами / © ТСН

У Золочівському районі у селі Смільне Львівської області зафіксували тимчасове погіршення якості повітря після ранкової атаки ворожого безпілотника по об’єкту інфраструктури.

Про це повідомляє голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Деталі

Як повідомили у Львівському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у селі Смільне Золочівського району зафіксували тимчасове перевищення рівня оксиду вуглецю в повітрі.

Фахівці пояснюють, що це пов’язано з ранковою атакою російського безпілотника по об’єкту інфраструктури в регіоні. Водночас ситуація залишається контрольованою, а радіаційний фон — у межах норми.

Мешканцям села, особливо людям із хронічними захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем, рекомендують за можливості залишатися в приміщеннях. У разі потреби виходу на вулицю фахівці радять використовувати одноразові захисні маски.

Також тимчасово рекомендують утриматися від провітрювання приміщень, щоб зменшити ризик потрапляння забрудненого повітря всередину житла.

Працівники служби продовжують лабораторні дослідження повітря з урахуванням напрямку руху вітру. Про будь-які зміни в ситуації мешканців обіцяють інформувати додатково.

Раніше ми писали про те, що Львівську область атакував російський дрон. Стало відомо, що під удар потрапив інфраструктурний об’єкт у Бродах Львівської області, що спричинило пожежу та задимлення. В місті скасували заняття у школах.

Відчувається різкий неприємний запах, тож людей просять щільно зачиняти вікна і не виходити на вулицю без потреби.

«Розпочато проведення замірів повітря в населених пунктах на вміст шкідливих речовин продуктів згорання. Про результати замірів буде повідомлено додатково», — йдеться в заяві.