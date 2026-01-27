Кіт провів кілька днів у вентиляції київської багатоповерхівки: що з ним зараз

Кіт / © pexels.com

У Київській багатоповерхівці кіт кілька днів провів у вентиляційній шахті, доки його випадково не помітили мешканці. Тварину довгий час ніхто не бачив – аж поки з невеликого отвору у квартирі на восьмому поверсі не з’явилася котяча голова.

Про це повідомляють столичні Telegram-канали.

Кіт застряг в вентиляційній шахті дев'ятиповерхівки

На місце викликали рятувальників. Після визволення кота негайно доправили до ветеринарної клініки. Стан тварини на момент порятунку був важким: у кота не працювали дві кінцівки, спостерігалося сильне виснаження, проблеми з внутрішніми органами та повна відмова від їжі.

Рятувальники дали коту ім’я Сімба. За словами ветеринарів, наразі тварина отримує необхідне лікування та поступово йде на одужання.

