Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
557
Час на прочитання
1 хв

У Росії заговорили про пункт пропуску на кордоні з Україною – деталі

У РФ запропонувала відкрити пункт пропуску на кордоні з Україною для громадян Росії з простроченими паспортами, щоб вони могли возз’єднатися з родинами та виїхати.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Кордон з Росією

Кордон з Росією / © Associated Press

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова запропонувала розглянути можливість організації пункту пропуску на кордоні з Україною.

Про це Москалькова заявила російським ЗМІ.

За її словами, це дозволить громадянам РФ, які перебувають на території України, возз’єднатися зі своїми родинами.

Москалькова зазначила, що термін дії закордонних паспортів у цих громадян закінчився, і вони не можуть виїхати з України навіть через треті країни.

Раніше повідомлялось, що північноатлантичний альянс розпочинає амбітний проєкт із укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Замість традиційних окопів та живої сили, ставку роблять на технології майбутнього — роботів та автоматизовані системи ураження.

Дата публікації
Кількість переглядів
557
