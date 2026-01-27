- Дата публікації
- Категорія
- Укрaїнa
У Росії заговорили про пункт пропуску на кордоні з Україною – деталі
У РФ запропонувала відкрити пункт пропуску на кордоні з Україною для громадян Росії з простроченими паспортами, щоб вони могли возз’єднатися з родинами та виїхати.
Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова запропонувала розглянути можливість організації пункту пропуску на кордоні з Україною.
Про це Москалькова заявила російським ЗМІ.
За її словами, це дозволить громадянам РФ, які перебувають на території України, возз’єднатися зі своїми родинами.
Москалькова зазначила, що термін дії закордонних паспортів у цих громадян закінчився, і вони не можуть виїхати з України навіть через треті країни.
