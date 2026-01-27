У Росії заговорили про пункт пропуску на кордоні з Україною – деталі

Кордон з Росією / © Associated Press

Реклама

Уповноважена з прав людини в Російській Федерації Тетяна Москалькова запропонувала розглянути можливість організації пункту пропуску на кордоні з Україною.

Про це Москалькова заявила російським ЗМІ.

За її словами, це дозволить громадянам РФ, які перебувають на території України, возз’єднатися зі своїми родинами.

Реклама

Москалькова зазначила, що термін дії закордонних паспортів у цих громадян закінчився, і вони не можуть виїхати з України навіть через треті країни.

Раніше повідомлялось, що північноатлантичний альянс розпочинає амбітний проєкт із укріплення своїх кордонів з Росією та Білоруссю. Замість традиційних окопів та живої сили, ставку роблять на технології майбутнього — роботів та автоматизовані системи ураження.