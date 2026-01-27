Реклама

Рішення про будівництво льодової арени в Богуславі було ухвалене наприкінці 2012 року. Проєкт реалізували за кошти від проведення державних лотерей у межах тристоронньої угоди між інвестором — ТОВ «М.С.Л.», Київською обласною державною адміністрацією та Богуславською міською радою. Фінансування здійснювалося за рахунок коштів, отриманих від державних лотерей. Від самого початку компанія взяла на себе чітке зобов’язання: збудувати спортивний об’єкт, забезпечити його стабільну роботу протягом десяти років та створити відповідну інфраструктуру для занять фігурним катанням та хокеєм.

Начальник відділу зі зв’язків з громадськістю оператора державних лотерей «М.С.Л.» Альона Бурмістрова зазначає, що довгостроковість була принциповою умовою ще на етапі планування «Льодограю»:

«Ми одразу виходили з того, що спортивна інфраструктура — це відповідальність на роки. Тому брали на себе не символічне зобов’язання, а конкретне: утримувати арену, забезпечувати її роботу й довести проєкт до логічного завершення — передачі громаді Богуславщини».

6 листопада 2014 року «Льодограй» відкрився для дітей і спортсменів. Із цього моменту почався не менш важливий етап – експлуатація та розвиток комплексу. Упродовж понад десяти років «М.С.Л.» фінансував утримання льоду, інфраструктури, персоналу й тренерського складу, інвестував у модернізацію, енергонезалежність та безперебійну роботу об’єкта, зокрема й у періоди блекаутів. За рахунок коштів від державних лотерей арена могла стабільно працювати протягом багатьох років: тренери Київської обласної ДЮСШ — працювати, а її маленькі вихованці — тренуватися без перерв.

На відміну від більшості спортивних об’єктів в Україні, що створюються за бюджетні кошти або в межах державно-приватного партнерства, «Льодограй» став прикладом повністю приватної ініціативи. Приватний бізнес не лише побудував арену, а й узяв на себе повну відповідальність за її довготривалу роботу.

За роки існування «Льодограй» перетворився на повноцінний універсальний навчально-тренувальний центр. Тут працюють школи фігурного катання та хокею, проводяться чемпіонати України, всеукраїнські турніри й спортивні збори. На базі арени тренувалися спортсмени з різних регіонів країни, зокрема й ті, чиї спортивні бази постраждали внаслідок війни.

За цей час на льоду «Льодограю» відбулося понад дві сотні турнірів і змагань різного рівня. У 2021 році саме в Богуславі провели один із наймасштабніших дитячих хокейних турнірів в Україні, з встановленням одразу кількох національних рекордів. Вихованці арени ставали призерами всеукраїнських і міжнародних змагань, потрапляли до молодіжних і національних збірних, продовжували спортивну кар’єру в Україні та за кордоном.

Важливо й те, що «Льодограй» із самого початку був відкритим для громади. Окрім професійних спортсменів, тут тренуються аматори, діють програми для дітей із загальноосвітніх шкіл і дитячих садочків, організовуються заняття вихідного дня та години вільного катання для дітей та дорослих. За роки роботи можливостями арени скористалися десятки тисяч людей.

Директорка УНТЦ «Льодограй» Юлія Малега наголошує: «Для дитячого спорту критично важливо знати, що арена працюватиме не один сезон. Завдяки підтримці „М.С.Л.” ми могли планувати роботу на роки вперед, зберігати тренерів і розвивати школи навіть у найскладніші періоди. Це дало змогу готувати спортсменів системно, а не епізодично“.

Наприкінці 2025 року проєкт перейшов у завершальну фазу. Оператор державних лотерей «М.С.Л.» виконав усі взяті на себе зобов’язання і передав льодову арену громаді Богуслава.

Міський голова Богуслава Віталій Хоменко зазначає:

«Для громади ця подія має стратегічне значення. Ми отримали не просто спортивну споруду, а діючий механізм розвитку дитячого і юнацького спорту. І що особливо важливо – без навантаження на місцевий бюджет. Це рідкісний приклад того, як бізнес довів соціальний проєкт до завершення».

У «М.С.Л.» підкреслюють, що передача арени громаді не означає завершення участі компанії у розвитку проєкту:

«Ми виконали всі взяті на себе зобов’язання. Водночас підтримка дітей і спорту для нас на цьому не завершується», — зазначила Альона Бурмістрова.

Сьогодні «Льодограй» є прикладом того, як кошти від лотерей можуть бути трансформовані у довгострокову суспільну цінність: побудовану спортивну арену, створену інфраструктуру, понад десять років стабільної роботи, тисячі історій спортивного розвитку дітей, сотні спортивних досягнень, робочі місця і сформовану дитячо-юнацьку спортивну школу.

А головне — це приклад завершеного соціального проєкту. В українських реаліях, де багато ініціатив залишаються на етапі ідей або короткострокової підтримки, кейс «Льодограю» демонструє іншу модель: відповідальність, довгу дистанцію і результат, який залишається громаді.