ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

Секрет пекарів: як сіль у духовці рятує пироги та печиво від підгоряння

Домашня випічка іноді поводиться зовсім непередбачувано: тісто підходить ідеально, температура і час виставлені правильно, а результат усе одно залишає бажати кращого.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як уникнути пригорання випічки

Як уникнути пригорання випічки / © unsplash.com

Верх швидко темніє або підгорає, тоді як середина чи низ залишаються сирими. Іноді трапляється навпаки — низ пересушується, а верх довго не рум’яниться. Один із простих і несподівано ефективних способів зробити випікання більш передбачуваним — використати звичайну кухонну сіль як «тепловий буфер» у духовці.

Як це працює

Сіль допомагає згладити перепади температури та рівномірніше розподілити тепло. Кристали нагріваються й поступово віддають тепло назад у духовку. Завдяки цьому:

  1. Верх випічки не підгорає, поки середина ще пропікається;

  2. Вироби менше пересихають завдяки м’якшому та стабільнішому нагріву;

  3. Навіть якщо духовка «печe» нерівномірно з одного боку або на різних рівнях, сіль допомагає вирівняти температуру.

Принцип простий: сіль виступає як теплова маса, подібно до каменю для піци або товстостінного чавунного посуду, стабілізуючи температуру під час відкривання дверцят чи коливань нагрівального елементу.

Підготовка

Щоб застосувати метод, потрібні:

  1. Велика кухонна сіль — 2 пачки крупної солі;

  2. Старе або окреме деко — після багаторазового нагрівання воно може змінити вигляд, тому краще не шкодувати.

  3. Сіль висипають рівним шаром на деко, стежачи, щоб воно стояло стійко й не перекривало циркуляцію повітря чи нагрівальні елементи.

Розташування деко зі сіллю

Якщо верх блідий або не пропікається: ставте деко ближче до верхньої частини духовки — тепло рівномірніше доходить до верху випічки.

Якщо підгорає одна сторона: ставте деко з сіллю на дно духовки — воно згладжує нерівномірний нагрів.

Для рівномірного пропікання хліба: форма з тістом може стояти прямо на деко із сіллю — тепло знизу стабілізує процес, знижуючи ризик пересушування.

Експлуатація

Сіль може трохи пожовтіти та змінити колір через багаторазовий нагрів і контакт із випарами жиру чи продуктів. Це нормально — вона й надалі працює як тепловий буфер.

Практичні поради

  1. Використовуйте крупну сіль — великі кристали накопичують і віддають тепло ефективніше;

  2. Не змішуйте цю сіль із харчовою — після використання у духовці вона призначена лише для технічних цілей;

  3. Орієнтуйте розташування деко залежно від рівнів випічки та характеру проблеми;

  4. Пам’ятайте про особливості вашої духовки — сіль не «ремонтує» техніку, але допомагає компенсувати гарячі точки та нерівномірний нагрів.

Цей метод ідеально підходить для здобних булочок, пирогів із начинкою, бісквітів і хліба на заквасці чи дріжджах. Простий, багаторазовий і надійний — сіль у духовці допомагає отримувати рівномірно пропечену, красиву і смачну випічку без зайвих турбот.

Дата публікації
Кількість переглядів
182
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie