Відомий український боксер проведе бій з росіянином – дата і місце поєдинку

Сергій Богачук вийде в ринг проти спортсмена з держави-агресорки.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Сергій Богачук

Сергій Богачук / © Associated Press

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук проведе свій наступний бій з росіянином Раджабом Бутаєвим.

Поєдинок між українцем і спортсменом з держави-агресорки офіційно анонсувала промоутерська компанія Zuffa Boxing.

Вечір боксу відбудеться 1 лютого у Лас-Вегасі (США).

У послужному списку 30-річного Богачука 26 перемог (24 – нокаутом) та три поразки на професійному рингу. В останньому бою уродженець Вінниці у вересні 2025 року в реванші одноголосним рішенням суддів зазнав поразки від американця Брендона Адамса.

На рахунку 32-річного Бутаєва 16 перемог (12 – нокаутом) та одна поразка.

Зазначимо, що в межах боксерського вечора в Лас-Вегасі виступить ще один українець – колишній чемпіон світу в напівважкій вазі Олександр Гвоздик.

