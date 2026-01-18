ТСН у соціальних мережах

Відомий український надважковаговик за 29 секунд нокаутував суперника і виграв титул

Віктор Вихрист надзвичайно швидко здобув свою 17-ту перемогу на професійному рингу.

Максим Приходько
Віктор Вихрист

Віктор Вихрист / © facebook.com/ECBOXING Foto Torsten Helmke

Український боксер надважкої ваги Віктор Вихрист у першому раунді нокаутував Тодорче Цвєткова з Північної Македонії під час вечора боксу, який відбувся в німецькому Фленсбурзі.

Бій тривав всього 29 секунд. Уже після першої комбінації від українця його суперник опинився на канвасі й не зміг піднятися.

Таким чином, Вихрист завоював пояс WBO European. Для 33-річного українського боксера це 17-та перемога (11 – нокаутом) на професійному рингу.

Єдиної поразки у своїй професійній кар'єрі Віктор зазнав у лютому 2023 року технічним нокаутом від кубинця Леньє Перо. Відтоді Вихрист виграв уже шість боїв поспіль.

Для Цвєткова поразка від Вихриста стала четвертою в кар'єрі. У його послужному списку також 14 перемог (11 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що претендент на пояс Усика здобув яскраву перемогу нокаутом.

