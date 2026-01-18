Известный украинский супертяжеловес за 29 секунд нокаутировал соперника и выиграл титул

Виктор Выхрист

Украинский боксер супертяжелого веса Виктор Выхрист в первом раунде нокаутировал Тодорче Цветкова из Северной Македонии во время вечера бокса, который состоялся в немецком Фленсбурге.

Бой длился всего 29 секунд. Уже после первой комбинации от украинца его соперник оказался на канвасе и не смог подняться.

Таким образом, Выхрист завоевал пояс WBO European. Для 33-летнего украинского боксера это 17-я победа (11 – нокаутом) на профессиональном ринге.

Единственное поражение в своей профессиональной карьере Виктор потерпел в феврале 2023 года техническим нокаутом от кубинца Ленье Перо. С тех пор Выхрист выиграл уже шесть боев подряд.

Для Цветкова поражение от Выхриста стало четвертым в карьере. В его послужном списке также 14 побед (11 – нокаутом).

