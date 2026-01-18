- Дата публикации
Россия не остановится на Украине: президент Польши заявил о новой угрозе со стороны Москвы
Навроцкий подчеркнул: Польша осознает угрозу со стороны Москвы как немногие другие.
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия не откажется от империалистической политики даже после завершения войны против Украины. По его словам, Москва стремится к территориальной экспансии, совершает массовые убийства и атакует гражданские объекты, в том числе больницы и школы.
Об этом сообщают euronews .
Президент Польши Кароль Навроцкий подверг резкой критике политику России, заявив, что одной из ее ключевых целей является территориальная экспансия, массовые убийства и нападения на гражданскую инфраструктуру.
Об этом он заявил во время встречи с дипломатическим корпусом в четверг, говоря о "российском империализме". По словам польского президента, Россия не остановится на Украине и по завершении войны будет искать возможности для дальнейшего расширения влияния.
"Польша, которая веками граничит с Россией, осознает угрозу со стороны Москвы, как мало кто другой", - подчеркнул Навроцкий, добавив, что только усиление обороноспособности союзников и единство Запада могут сдержать Кремль.
В то же время Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза, назвав ЕС «угасающей звездой». Тем не менее, он заверил, что поддерживает европейскую интеграцию, но выступает за реформирование блока. В частности, президент Польши заявил о несогласии с «Зеленым соглашением» ЕС, торговым соглашением с Меркосур, централизационными тенденциями и миграционной политикой.
"Я хочу видеть сильную Польшу в здоровом Европейском Союзе", - подчеркнул он, добавив, что Варшава должна быть в авангарде реформаторов ЕС.
Также в Польше обостряется внутриполитическое напряжение. Премьер-министр Дональд Туск признал, что его отношения с президентом сложны. Основные разногласия, по словам главы правительства, касаются вопросов безопасности, энергетики и внешней политики.
Туск сообщил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский 26 января встретится с Навроцким, чтобы «объяснить ему» конституционные нормы по внешней политике и дипломатическим назначениям.
Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость» (PiS), победил на президентских выборах в Польше 1 июня 2025 года, набрав 50,89% голосов. В должность президента он вступил 6 августа 2025 года.
Ранее Навроцкий назвал человека, который может остановить Путина.
"Президент США - единственный человек, который может решить эту проблему и остановить Путина от угроз Европе", - подчеркнул он.