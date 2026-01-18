Россия не остановится на Украине: президент Польши заявил о новой угрозе со стороны Москвы

Навроцкий / © Associated Press

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Россия не откажется от империалистической политики даже после завершения войны против Украины. По его словам, Москва стремится к территориальной экспансии, совершает массовые убийства и атакует гражданские объекты, в том числе больницы и школы.

Об этом сообщают euronews .

Президент Польши Кароль Навроцкий подверг резкой критике политику России, заявив, что одной из ее ключевых целей является территориальная экспансия, массовые убийства и нападения на гражданскую инфраструктуру.

Об этом он заявил во время встречи с дипломатическим корпусом в четверг, говоря о "российском империализме". По словам польского президента, Россия не остановится на Украине и по завершении войны будет искать возможности для дальнейшего расширения влияния.

"Польша, которая веками граничит с Россией, осознает угрозу со стороны Москвы, как мало кто другой", - подчеркнул Навроцкий, добавив, что только усиление обороноспособности союзников и единство Запада могут сдержать Кремль.

В то же время Навроцкий раскритиковал политику Европейского Союза, назвав ЕС «угасающей звездой». Тем не менее, он заверил, что поддерживает европейскую интеграцию, но выступает за реформирование блока. В частности, президент Польши заявил о несогласии с «Зеленым соглашением» ЕС, торговым соглашением с Меркосур, централизационными тенденциями и миграционной политикой.

"Я хочу видеть сильную Польшу в здоровом Европейском Союзе", - подчеркнул он, добавив, что Варшава должна быть в авангарде реформаторов ЕС.

Также в Польше обостряется внутриполитическое напряжение. Премьер-министр Дональд Туск признал, что его отношения с президентом сложны. Основные разногласия, по словам главы правительства, касаются вопросов безопасности, энергетики и внешней политики.

Туск сообщил, что министр иностранных дел Радослав Сикорский 26 января встретится с Навроцким, чтобы «объяснить ему» конституционные нормы по внешней политике и дипломатическим назначениям.

Кароль Навроцкий, поддерживаемый консервативной партией «Право и справедливость» (PiS), победил на президентских выборах в Польше 1 июня 2025 года, набрав 50,89% голосов. В должность президента он вступил 6 августа 2025 года.

"Президент США - единственный человек, который может решить эту проблему и остановить Путина от угроз Европе", - подчеркнул он.