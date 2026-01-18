Немецкие военные досрочно и без объяснений покинули Гренландию: что известно

Немецкие военные / © bild.de

Группа военнослужащих Бундесвера досрочно прекратила пребывание в Гренландии и покинула остров без публичных комментариев со стороны немецких властей.

Об этом пишет издание BILD.

Как сообщается, 15 представителей немецкого военного контингента вместе с командованием вылетели из административного центра Гренландии — города Нуук — рейсом авиакомпании Icelandair. Журналисты зафиксировали момент посадки военных на самолет. Операция завершилась значительно раньше запланированного срока, при этом никаких официальных заявлений или объяснений причин такого решения пока не обнародовано.

По информации BILD, директива о срочном прекращении миссии и эвакуации поступила непосредственно из Германии в утренние часы. В результате все ранее запланированные встречи, переговоры и мероприятия были немедленно отменены. Еще накануне руководитель делегации Штефан Паули заявлял, что подразделение ожидает окончательных инструкций из Берлина относительно дальнейших этапов пребывания на острове.

Обстоятельства поспешного отъезда остаются неясными. По данным издания, среди возможных причин рассматривается рост международной напряженности вокруг Гренландии, а также потенциальные экономические и политические риски, связанные с заявлениями президента США Дональда Трампа. В то же время официального подтверждения этих версий нет.

Немецкий военный контингент прибыл в Гренландию всего несколько дней назад. Визит проходил в рамках стратегического сотрудничества стран НАТО и был согласован с властями Дании.

Напомним, ранее мы писали о том, что Германия отправляла военных для усиления обороны острова на фоне посягательств президента США Дональда Трампа.