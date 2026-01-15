Британия направила одного военного в Гренландию из-за угроз Трампа — The Independent

Германия, Норвегия, Швеция и Франция принимают участие в военной миссии / © Associated Press

Реклама

Великобритания направила военного офицера в Гренландию, присоединившись к усиленному военному присутствию Дании.

Об этом пишет издание The Independent.

Такое решение приняли после неоднократных призывов президента США Дональда Трампа взять под контроль эту территорию.

Реклама

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подтвердил в среду, что совместная операция будет привлекать несколько стран-союзниц, предупредив, что «никто не может предположить, что произойдет завтра».

По данным СМИ, власти Великобритании ведут переговоры с европейскими союзниками о возможном развертывании в Гренландии военных сил для охраны Арктики на фоне заявлений Трампа об опасности захвата острова Россией или Китаем.

Военное командование разрабатывает планы возможной миссии НАТО на датском острове, контроль над которым стремится установить Трамп.

Для подготовки такой миссии британские чиновники встречались с коллегами из Германии и Франции. Планы находятся на ранней стадии обработки и могут предусматривать направление солдат, военных кораблей и самолетов для защиты Гренландии от России и Китая.

Реклама

В то же время, европейцы надеются, что существенное усиление их присутствия в Арктике убедит Трампа отказаться от планов аннексии стратегически важного острова, который является автономной территорией Дании. Это позволило бы заявить американским налогоплательщикам о собственной победе и утверждать, что Европа взяла на себя большую часть расходов на безопасность региона.

Франция и Германия отправили своих военных в Гренландию

Военнослужащие Франции и Германии отправились в Гренландию для участия в учениях, организованных Данией вместе с другими европейскими партнерами.

Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и Бундесвер.

Об отправке германских войск стало известно еще 14 января. Разведывательную группу из 13 человек развернут в столице Нуук, они будут находиться там с 15 по 17 января.

Реклама

Первые французские войска уже отправились.

14 января Дания объявила, что разворачивает дополнительные войска и технику в Гренландии «в связи с учебной деятельностью».

Во время учений планируют охранять важные для общества объекты, помогать властям Гренландии, в частности, полиции, принимать союзные войска, размещать боевые самолеты в Гренландии и вблизи нее, а также выполнять задачи Военно-морского флота.

Что предшествовало

В декабре 2024 года президент США Дональд Трамп заявил, что «владение и контроль над Гренландией является абсолютной необходимостью».

Реклама

Трамп пригрозил забрать Панамский канал и купить Гренландию для нацбезопасности США. Он говорил, что заинтересован в покупке острова еще во время своего первого президентского срока. Впоследствии он снова и снова повторял, что хочет завладеть островом.

В ответ премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен призвала президента США «прекратить угрозы». Дания решила значительно увеличить расходы на оборону острова, а также изменила королевский герб.

Если США удастся приобрести Гренландию, то за нее могут заплатить до 700 млрд долларов. Госсекретарю Марко Рубио поручено в ближайшие недели подготовить предложение по покупке острова.