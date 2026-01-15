Реклама

В среду, 14 января, вице-президент США Джей Ди Венс и госсекретарь Марко Рубио встретились в Белом доме с министрами иностранных дел Дании Ларсом Лекке Расмуссеном и Гренландии Вивиан Моцфельдт. На фоне постоянных заявлений Трампа и представителей его команды о необходимости установления права собственности на Гренландию покупкой или даже силовым путем, не было ожиданий, что эта встреча, созванная по просьбе самих Копенгагена и Нуука, будет удивительно легкой и приятной.

Хоть стороны и договорились создать совместную рабочую группу для обсуждения путей преодоления разногласий, по словам Расмуссена остается очевидным желание Трампа завоевать Гренландию. Президент США утверждает, что НАТО должно помочь Америке установить контроль над островом, иначе это сделают Россия или Китай. Также, по словам Трампа, США хотят разместить в Гренландии новую систему ПВО «Золотой купол», которую они строят. Но что мешает Вашингтону сделать это сейчас в рамках НАТО, учитывая наличие постоянной американской военной базы на острове, Белый дом не говорит.

Прибегнет ли администрация Трампа к силовому захвату Гренландии, учитывая, что Дания и Гренландия против продажи острова США? Читайте в материале ТСН.ua.

Одержимость Гренландией: последние заявления Трампа

Еще во время своего первого президентского срока в 2017-2021 годах Дональд Трамп публично высказывался о намерении приобретения Гренландии, называя это «соглашением по недвижимости». Поэтому в 2019 году он даже отменил государственный визит в Данию. Придя к власти в США во второй раз, Трамп снова начал выдвигать территориальные претензии на Гренландию и Канаду, призывая Канаду стать «51 американским штатом». Несмотря на слова Марко Рубио о том, что намерения Трампа иметь Гренландию — это не шутка — западные союзники не восприняли это серьезно.

Градус напряжения существенно повысился после военной операции США в Венесуэле в начале января 2026 года, когда американские военные захватили нелегитимного президента Николаса Мадуро и его супругу, представших сейчас перед судом в Нью-Йорке. Сразу после этого в интервью The New York Times Трамп заявил, что ему не нужно международное право, а единственное, что ограничивает его полномочия — это собственная мораль и разум. Когда журналисты NYT спросили президента США, что для него важнее — получение Гренландии или сохранение НАТО Трамп признал, что такой выбор может возникнуть.

«Трансатлантический альянс по сути бесполезен без США в его основе. Я думаю, мы всегда будем ладить с Европой, но я хочу, чтобы они принялись за ум. Именно я заставил их тратить больше денег на НАТО», — добавил американский президент.

Трамп и члены его администрации постоянно подчеркивают, что ни Копенгаген, а Гренландия является автономной учредительной страной в составе Королевства Дания, ни сама НАТО не смогут гарантировать острову надлежащей безопасности. NBC News, ссылаясь на оценки ученых и бывших американских чиновников в рамках планирования стремлений Трампа приобрести Гренландию, сообщает, что США, возможно, придется выплатить $700 млрд. Однако откуда происходит возможная опасность для Гренландии, в Белом доме опять же не говорят.

«Гренландия наша. Мы не продаемся и никогда не будем», — заявлял бывший премьер Муте Буруп Эгеде, а в столице Нуук можно увидеть много бигбордов с призывами «Гренландия не продается!».

В чем подлинное любопытство США: ресурсы и география

Гренландия — самый большой в мире остров с наименьшим количеством населения — 56 тыс. жителей. Официально контроль Дании над островом был установлен в 1814 г., а в 1953 г. он стал частью Содружества Королевства. После присоединения Дании к НАТО в 1951 году Копенгаген и Вашингтон подписали договор, обновленный в 2004 году, о совместной обороне Гренландии, который позволил США размещать там свои военные базы.

Во время Холодной войны Америка имела на острове около 20 военных объектов, а пиковое присутствие достигало 10 тыс. военнослужащих. На сегодняшний день в Гренландии функционирует единственная американская космическая авиабаза «Питуффик» с постоянным присутствием до 200 военнослужащих США. Ранее известная как Туле, она имеет стратегическое значение для систем раннего предупреждения о запуске межконтинентальных баллистических ракет, в частности Россией и Китаем.

«Это просто не укладывается в уме. Как насчет военных баз, которые США имели в Гренландии в последние десятилетия, и на какие до сих пор имеют право? Почему бы их просто не открыть снова и не делать свое дело, не увлекая Гренландию?», — цитирует CNN инженера Людвига Петерсена, живущего в Гренландии.

Трампу задавали этот вопрос. По его словам, США могли бы разместить на острове многие солдаты прямо сейчас, если бы он захотел. «Но нам нужно больше. Нам нужна собственность. Нам действительно нужно право собственности», — сказал Трамп, добавив, если не удастся это сделать проще, он пойдет по тяжелому пути.

Однако, наряду со стратегической военной важностью Гренландии, эксперты также обращают внимание на то, что остров богат природными ресурсами — железной рудой, графитом, вольфрамом, палладием, ванадием, цинком, золотом, ураном, медью и нефтью. Наибольшее внимание привлекают именно редкоземельные элементы. ТСН.ua уже не раз писал, что Китай контролирует около 70% добычи и еще 90% переработки всех редкоземельных элементов в мире. Редкоземельные элементы есть во всем, чем мы пользуемся каждый день: мобильных телефонах, компьютерах, автомобилях и т.д.

Но самое главное, что без редкоземов оборонная промышленность просто перестанет работать. Например, один истребитель F-35 содержит более 400 кг редкоземельных элементов. В 2025 году в разгар торговой войны между США и Китаем, когда Трамп в несколько волн пытался вводить защитные пошлины по китайскому экспорту, Пекин заблокировал поставки редкоземов в Америку, чем поставил на паузу целые сферы американского производства, включая оборонку.

«Гренландия занимает восьмое место в мире по запасам редкоземельных элементов. Однако до сих пор на острове не велось добычи. Строгий арктический климат препятствует добывающей деятельности на большей части острова в течение большей части календарного года. Лишь 20% Гренландии свободны ото льда. Однако таяние ледников на фоне глобального потепления открывает доступ к дополнительным минеральным ресурсам, а также новым маршрутам судоходства и транспортировки», — отмечают в статье эксперты Центра стратегических и международных исследований.

Гренландия будет защищаться: Европа присылает войска

Еще недавно было трудно представить, что европейские страны будут отправлять свои войска в Гренландию, чтобы защитить остров от посягательств Соединенных Штатов — главного столба НАТО. По состоянию на четверг, 15 января, уже пять стран заявили об отправке своих солдат — Германия, Франция, Британия, Норвегия и Швеция. Формально это происходит на фоне запланированных датских учений «Операция „Арктическая выносливость“. Однако на самом деле это прямой сигнал Дональду Трампу, который в среду, 14 января, призвал Данию «немедленно убираться» с острова.

Президент Франции Эммануэль Макрон даже созвал экстренное заседание совета обороны из-за напряженной ситуации вокруг Гренландии, а также возможные дальнейшие действия США в отношении Ирана из-за насильственного подавления протестов и убийства сотен людей режимом аятолла.

«Посягательство на суверенитет европейской страны будет иметь негативные побочные последствия. Цепные реакции будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом», — отметил Макрон.

Данные свежего опроса Reuter/Ipsos свидетельствуют о том, что только 17% американцев одобряют желание Трампа захватить Гренландию. При этом по опросу датской газеты Berlingske еще с января 2025 года против такой идеи выступали 85% жителей Гренландии. Старший научный сотрудник Hudson Istitute Люк Коффи в своей статье отмечает, что Трамп прав, отмечая стратегическую важность Гренландии для безопасности Америки. Однако нет необходимости бряцать оружием — США могут достичь всех своих целей безопасности в Арктике благодаря действующим соглашениям с Гренландией и Данией.

Первым шагом должно быть улучшение транзитных и экономических связей. Сегодня менее 1% экспорта с острова идет в США и еще меньше экспорта США идет в Гренландию. Авиасочетание также ограничено. В 2024 году сезонный маршрут из Ньюарка в Нуук стал первым прямым рейсом за почти два десятилетия. США не нужно владеть Гренландией, чтобы использовать ее природные ресурсы. Трамп может поощрять американские компании к партнерству с гренландским бизнесом по развитию этих ресурсов, выводу их на мировые рынки и принесению пользы обеим сторонам», — считает Люк Коффи.