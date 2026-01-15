Как правильно пользоваться сухим шампунем и салфетками во время отключений света

Отключение света / © ТСН.ua

В условиях массовых отключений электроэнергии в Украине сухие шампуни и очищающие салфетки стали для многих временной альтернативой привычным гигиеническим процедурам. В то же время эксперты отмечают: эти средства имеют четкие ограничения и требуют правильного использования, чтобы не навредить коже и волосам.

ТСН.ua собрал советы экспертов с сайта Cosibella и Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Как правильно пользоваться сухим шампунем

Сухой шампунь — это косметический продукт, который помогает быстро освежить волосы без воды. Его действие основывается на способности впитывать избыток кожного сала у корней, благодаря чему прическа выглядит чище, легче и объемнее.

Самый распространенный формат — аэрозольный спрей, который распыляют непосредственно на прикорневую зону. Реже попадаются сухие шампуни в виде порошка — их наносят руками или кистью.

В состав большинства средств входят абсорбирующие компоненты — рисовый, кукурузный или картофельный крахмал, а также различные виды глины. Именно они быстро поглощают жир и уменьшают нежелательный блеск. Сухой шампунь подходит для разных типов волос, в том числе жирных, и пригодится в ситуациях, когда нет возможности помыть голову водой.

В то же время это средство не может полностью заменить обычное мытье. Сухой шампунь не очищает волосы от грязи, пота или остатков стайлинговых продуктов — он лишь временно маскирует жирность.

После использования сухой шампунь:

поглощает избыток себума;

уменьшает жирный блеск;

придает волосам более свежий вид;

создает прикорневой объем;

облегчает укладку;

помогает нейтрализовать неприятные запахи.

Именно поэтому его целесообразно применять между мытьем, а не как полноценную альтернативу классическому шампуню.

Даже качественный продукт не сработает, если пользоваться им неправильно. Чтобы избежать белых следов и перегрузки волос, важно придерживаться нескольких простых шагов.

Подготовка волос

Перед нанесением волосы нужно тщательно расчесать. Они должны быть полностью сухими — на влажных прядях сухой шампунь не работает. Нанесение средства

Флакон следует хорошо встряхнуть. Волосы разделяют на проборы и распыляют средство только на корни, держа баллончик на расстоянии примерно 20-30 см. Особое внимание стоит уделить макушке, вискам и зоне возле линии роста волос. Распределение

После нанесения кожу головы легко массируют кончиками пальцев. Это помогает равномерно распределить продукт и усилить прикорневой объем. Время для действия

Средство оставляют на волосах на несколько минут, чтобы абсорбирующие компоненты успели поглотить жир. Уборка остатков

Волосы тщательно расчесывают, убирая остатки продукта. Если заметны светлые следы, их можно удалить феном на минимальной температуре.

Как часто можно пользоваться сухим шампунем

Эксперты не рекомендуют применять сухой шампунь ежедневно. Частое использование может привести к накоплению остатков средства на коже головы, что иногда вызывает зуд, раздражение или перхоть.

Оптимальная частота — 2-3 раза в неделю и только как дополнение к регулярному мытью волос водой и обычным шампунем.

Сам по себе сухой шампунь не вредит, однако проблемы возникают в случае злоупотребления или неправильного применения. Среди возможных последствий:

пересушивание волос и кожи головы;

тусклость и потеря естественного блеска;

появление перхоти;

раздражение кожи;

ослабление волос из-за забитых пор.

Чтобы этого избежать, важно не отказываться от полноценного мытья, регулярно очищать кожу головы и использовать сухой шампунь лишь как временное решение.

Использование салфеток при блэкауте

Влажные и антибактериальные салфетки помогают быстро очистить руки или освежить кожу, когда нет доступа к воде. Однако их состав часто содержит спирт, консерванты и ароматизаторы, которые при регулярном применении могут пересушивать кожу и нарушать ее защитный барьер.

Дезинфицирующие салфетки могут уничтожать микробы только при условии, что они содержат не менее 60% спирта. Детские влажные салфетки и косметические салфетки без достаточной концентрации спирта не обеспечивают надежного обеззараживания — они лишь создают ощущение чистоты.

Отдельно эксперты предостерегают от использования салфеток для очистки поверхностей на коже. Такие средства не предназначены для гигиены и могут вызвать раздражение.

Эксперты отмечают, что подчеркивая: салфетки уместны как кратковременная альтернатива, но не как постоянная практика гигиены.

Также при отключениях света можно использовать, так называемый «сухой душ» — набор обычно состоит из специальной губки, пропитанной гелем, и полотенца. Для использования требуется минимальное количество воды — около 50 мл.

