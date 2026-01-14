Как пережить холод дома: эксперт назвал критическую температуру для детей и запрещены методы обогрева

Отсутствие отопления

В условиях проблем с отоплением украинцы часто прибегают к рискованным методам обогрева, которые могут повредить здоровью больше, чем сам холод. Существует четкий предел температуры, после которого оставаться дома становится опасным, особенно если в семье есть дети.

Об этом в эфире «Киев 24» рассказал эксперт по безопасности Денис Михальченко.

По словам специалиста, если температура в помещении опускается до +14 градусов — это прямой сигнал к активным действиям. Пребывание в таких условиях чревато серьезным переохлаждением.

Это опасная температура, которая должна заставлять вас действовать. Надо пойти к друзьям или найти ближайший пункт обогрева, чтобы организм не перемерзал», — подчеркнул Михальченко.

Чего нельзя делать

Эксперт обратил внимание на распространенную с советских времен привычку греться с помощью включенной газовой духовки или конфорок. Такой метод крайне опасен.

Во-первых, открытый огонь быстро сжигает кислород в помещении. Во-вторых, в квартирах часто отсутствует мощная вентиляция, необходимая для безопасного использования газа в таких целях. Это создает риск отравления продуктами горения.

«Духовка — это опасная вещь, которую не нужно использовать для обогрева», — подчеркнул эксперт.

Еще одна ошибка - попытка наглухо закрыть вентиляционные отверстия, чтобы сохранить тепло.

Михальченко предостерегает: вентиляция — это доступ кислорода. Без свежего воздуха организм человека не может нормально функционировать, что только усугубляет самочувствие в холодных условиях.

Также эксперт развеял миф о пользе алкоголя на холоде. Употребление спиртного дает обманчивое чувство тепла.

«Алкоголь не согревает. Сосуды расширяются, и через них наше тело, напротив, интенсивно теряет драгоценное тепло. Кроме того, алкоголь притупляет инстинкты самосохранения», — объяснил специалист.

Как двигаться, чтобы не замерзнуть

Чтобы поднять температуру тела, можно использовать легкие физические нагрузки. Однако здесь важно не переусердствовать. Главное правило — не потеть.

«Пот очень быстро охлаждается, и человек может перемерзнуть еще быстрее», — подытожил Денис Михальченко.

Напомним, из-за аварийных и плановых отключений электроэнергии украинцы все чаще сталкиваются с бытовыми трудностями. В соцсетях активно распространяются лайфгаки, помогающие адаптироваться к отсутствию света, в частности способы быстро подсушить волосы без фена, используя подручные средства.