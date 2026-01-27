ТСН у соціальних мережах

Вагітна прессекретарка Трампа у трикотажній сукні з хлястиками з’явилася на брифінгу

Керолайн Левітт одягла чорне вбрання, у якому не дуже був помітний її вагітний живіт.

Аліна Онопа
Керолайн Левітт

Керолайн Левітт / © Associated Press

Вагітна прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт поспілкувалася з журналістами у кімнаті для брифінгів преси імені Джеймса Брейді у Білому домі, у Вашингтоні.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Цього разу вона обрала для своєї появи трикотажну чорну обтислу сукню міді в рубчик із чорним поясом. Вбрання мало довгі рукави, комір-стійку і чорні хлястики із золотими ґудзиками. Взута вона була у бежеві замшеві ковбойки.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Левітт / © Associated Press

Левітт доповнила аутфіт красивою зачіскою з локонами з боковим проділом, ніжним макіяжем із персиковими рум’янами, сережками-кільцями з діамантами і браслетами та каблучками.

Керолайн Левітт / © Associated Press

Керолайн Levітт / © Associated Press

Нагадаємо, Керолайн Левітт вийшла до журналістів в елегантному чорному пальті з кольоровим квітковим принтом.

