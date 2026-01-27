ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Суспільство
180
1 хв

У кремовій сукні та білих туфлях: Шарлотта Казірагі відвідала показ Chanel

Монакська журналістка та письменниця Шарлотта Казірагі відвідала Паризький тиждень моди.

Ольга Кузьменко
Шарлотта Казірагі

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

За традицією, Шарлотта була присутня на показі колекції Chanel весна/літо 2026, представленої в Парижі на Тижні моди.

Для виходу племінниця князя Монако обрала кремову сукню міді з декором на подолі у вигляді торочки та білі туфлі з чорними носами, а її образ доповнив ніжно-рожевий манікюр, кілька золотих каблучок та браслетів на зап’ясті, а також блискучі золоті сережки у вухах. Шарлотта розпустила волосся, уклавши його легкими хвилями і зробила лаконічний, як і завжди, макіяж.

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно Казіраги випустила свою першу книжку, яка називається «Тріщина». Вона досліджує різні філософські течії, що стосуються процесу переживання горя. Ще одна тема, якої Шарлотта торкається у своїй книжці — материнство, яке Казірагі описує як «величезний емоційний та фізичний тягар».

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

Шарлотта Казірагі / © Associated Press

У Шарлотти двоє синів від попередніх стосунків. Старший син Рафаель Ельмалех (народився 2013-го) від актора Гада Ельмалеха та молодший Бальтазар Рассам (народився 2018-го) від кінопродюсера Дмитра Рассама, з яким Казірагі розлучилася.

Шарлотта Казираги з синами / © Getty Images

Шарлотта Казираги з синами / © Getty Images

